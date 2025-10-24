scorecardresearch
 

Feedback

अमरोहा: बिरयानी में लेग पीस मांगा तो लाठी-डंडों से पीटा, घायल को अस्पताल में नहीं मिला इलाज, कहा- पहले कराओ FIR

युवक पास के एक होटल गया था. वहां पर उसने बिरयानी ऑर्डर की. जैसे प्लेट लगी तो उसने लेग पीस मांग लिया. इसपर होटल कर्मियों से उसकी बहस हो गई. बस फिर क्या था, दबंग होटल कर्मियों ने युवक को पीट पीटकर लहूलुहान कर दिया.

Advertisement
X
अमरोहा के होटल में ग्राहक की पिटाई (representational photo)
अमरोहा के होटल में ग्राहक की पिटाई (representational photo)

यूपी के अमरोहा में एक युवक को बिरयानी में लेग पीस मांगना महंगा पड़ गया. हालात ऐसे हो गए कि उसकी जान तक खतरे में पड़ गई. बिरयानी वाले और उसके साथियों ने युवक को बीच सड़क पर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीट दिया, जिससे पीड़ित युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अस्पताल में भी घायल को इलाज नहीं मिला. 

दरअसल, अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके के कैलसा बाईपास स्थित होटल में एक युवक बिरयानी खाने गया था. बताया जा रहा है कि युवक ने बिरयानी में लेग पीस की मांग कर दी. बस इतनी सी बात पर बिरयानी वाले को गुस्सा आ गया. आरोप है कि बिरयानी विक्रेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को लाठी-डंडों और मुक्कों से बेरहमी से पीटा. 

ये मारपीट इतनी भयानक थी कि युवक लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. डायल 112 की टीम ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. चौंकाने वाली बात ये रही कि अस्पताल के कर्मचारियों ने इलाज से इनकार कर दिया और कहा कि पहले कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ तब इलाज होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

अमरोहा में युवक को दबंगों ने पीटा, Video 
गिरफ्तारी कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.(Photo: Screengrab)
Video: पत्नी को छोड़कर लौट रहे युवक को पीटा, फिर दबंगों ने किया अपहरण 
Fir Against Jawed Habib and his Son Anas for Duping People on the name of Crypto Investment
जावेद हबीब और बेटे अनस पर करोड़ों की ठगी का आरोप... अब तक 13 FIR दर्ज, लगेगा गैंगस्टर एक्ट! 
मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस. (Photo: ITG)
पति-पत्नी के शव फांसी पर लटके मिले, तीन बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल 
Village people
'बोलता था- तुझे चुनाव नहीं जीतने दूंगा...' रोजगार सेवक को बुलोरो से कुचलकर ली जान 
Advertisement

आखिरकार युवक के परिजन कोतवाली भागे. वहां से रिपोर्ट लिखवाई और तब कहीं जाकर घायल को इलाज मिल सका. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है लेकिन घटना के 24 घंटे से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है.  स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस दबंगों पर कार्रवाई से बच रही है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement