अमरोहा: बिरयानी में लेग पीस मांगा तो लाठी-डंडों से पीटा, घायल को अस्पताल में नहीं मिला इलाज, कहा- पहले कराओ FIR

यूपी के अमरोहा में एक युवक को बिरयानी में लेग पीस मांगना महंगा पड़ गया. हालात ऐसे हो गए कि उसकी जान तक खतरे में पड़ गई. बिरयानी वाले और उसके साथियों ने युवक को बीच सड़क पर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीट दिया, जिससे पीड़ित युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अस्पताल में भी घायल को इलाज नहीं मिला.

दरअसल, अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके के कैलसा बाईपास स्थित होटल में एक युवक बिरयानी खाने गया था. बताया जा रहा है कि युवक ने बिरयानी में लेग पीस की मांग कर दी. बस इतनी सी बात पर बिरयानी वाले को गुस्सा आ गया. आरोप है कि बिरयानी विक्रेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को लाठी-डंडों और मुक्कों से बेरहमी से पीटा.

ये मारपीट इतनी भयानक थी कि युवक लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. डायल 112 की टीम ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. चौंकाने वाली बात ये रही कि अस्पताल के कर्मचारियों ने इलाज से इनकार कर दिया और कहा कि पहले कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ तब इलाज होगा.

Advertisement

आखिरकार युवक के परिजन कोतवाली भागे. वहां से रिपोर्ट लिखवाई और तब कहीं जाकर घायल को इलाज मिल सका. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है लेकिन घटना के 24 घंटे से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस दबंगों पर कार्रवाई से बच रही है.

---- समाप्त ----