पति के 35 लाख रुपये लेने को वापस लौटी पत्नी, 5 साल पहले प्रेमी के साथ बच्चों को छोड़कर हुई थी फुर्र

झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के डगरवाह गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसने पूरे क्षेत्र को सकते में डाल दिया है. जहां 5 साल पहले एक महिला अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. लेकिन अब अपने पति की मौत और 35 लाख रुपये मुआवजा मिलने के बाद वापस लौट आई है.

मुआवजे की जानकारी लगते ही प्रेमी को छोड़ लौट आई घर

जानकारी के अनुसार मृतक किसान ज्वाला प्रसाद अहिरवार की संपत्ति पर बीड़ा (आवासीय विकास परियोजना) के माध्यम से मुआवजा दिया गया था. जिसमें उनके चार भाइयों को 35- 35 लाख रुपये से अधिक मिले. ज्वाला प्रसाद ने 15 साल पहले रेखा नामक महिला से विवाह किया था और उनके दो बच्चे हैं. बड़ा बेटा अंशु 11 वर्ष का है. जबकि छोटा बेटा अमित 6 वर्ष का है.

ज्वाला प्रसाद के भाई राजेन्द्र ने बताया कि 5 साल पहले उसकी भाभी रेखा अपने दोनों बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी. अब भाई ज्वाला प्रसाद की मौत और मुआवजे की रकम की जानकारी मिलने के बाद रेखा वापस अपने घर लौट आई. लौटने के बाद से ही वह पैसों को लेकर विवाद कर रही है.

वहीं, मृतक के बेटे अंशुल ने बताया कि उनकी मां उन्हें मारती-पीटती है और खाने-पीने भी नहीं देती है. मां हमें परेशान कर रही है. हम चाचा के पास रहना चाहते हैं, मां हमें छोटे में ही छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी और अभी जब पापा खत्म हुए तो लौटकर आ गयी और हिस्सा मांग रही है. क्योंकि हमारे पिता को बीड़ा का पैसा मिला है.

बच्चों की चाची मालती का कहना है कि मेरे जेठ की पत्नी 5-6 साल पहले उन्हें छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई थी. लेकिन जब हमारे जेठ खत्म हो गए तो हिस्सा मांगने आ गयी. क्योंकि हमारे जेठ की जमीन बीड़ा में चली गयी और उन्हें 30-35 लाख रुपये मिले हैं. घर लौटने के बाद से ही जेठ की पत्नी पैसों के लिए लड़ाई कर रही है.

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस के अनुसार ज्वाला प्रसाद ने 35 लाख रुपये मुआवजे से रक्सा टोल के पास 50x50 का एक प्लॉट खरीदा था. जिसमें से आधा प्लॉट पहले ही तैयार किया जा चुका था. बच्चों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी मां, पिता द्वारा बनाए गए प्लॉट पर नजर रख रही है और उसे बेचने की धमकी दे रही है.

रक्सा थाना पुलिस ने बच्चों को उनके चाचा के पास सुरक्षित रखा है और मामले की जांच जारी है.



