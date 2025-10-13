scorecardresearch
 

लखनऊ में प्रेमी-प्रेमिका ने कार में जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों को लोकेशन भेजकर बताई जगह

लखनऊ के आउटर रिंग रोड में एक प्रेमी जोड़े ने कार के भीतर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार उनसे नाखुश था. पुलिस जांच में पता चला कि युवक 21 वर्षीय सुभाष रावत ओला कैब चालक थे और लड़की 15 वर्षीय थी. पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)
प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)

लखनऊ में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ. गोसाईगंज थाना क्षेत्र के आउटर रिंग रोड पर एक प्रेमी जोड़े ने कार के अंदर जहर खाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस ने बताया कि दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, युवक सुभाष रावत (21 वर्ष) अजनहर, थाना जानकीपुरम का निवासी था और ओला कैब चलाता था. युवती की उम्र केवल 15 वर्ष बताई जा रही है और वह आलमबाग थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. हालांकि, उनके परिवार इस रिश्ते से नाखुश थे, जिससे तनाव बना हुआ था.

प्रेमी जोड़े ने जहर खाकरकी खुदकुशी

घटना के समय दोनों ने कार के अंदर जहर खाया. सुभाष ने जब अपनी तबीयत बिगड़ती देखी, तो उसने अपने भाई को लोकेशन भेजकर बताया कि उन्होंने जहर ले लिया है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि दोनों ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

स्थानीय लोगों और परिवार वालों में इस घटना को लेकर शोक और हैरानी का माहौल है. एसपी और थाने की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
