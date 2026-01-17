scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी: मणिकर्णिका घाट की AI तस्वीरें और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन, 8 FIR दर्ज

वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर सोशल मीडिया पर एआई से बनी फर्जी और भ्रामक तस्वीरें फैलाने के मामले में चौक थाने में आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं. पुलिस का कहना है कि एक्स पर शेयर की गई इन तस्वीरों से धार्मिक भावनाएं आहत करने, लोगों को गुमराह करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई.

Advertisement
X
पुलिस ने बताया कि इन तस्वीरों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली छवियों का इस्तेमाल किया गया. (Photo: PTI)
पुलिस ने बताया कि इन तस्वीरों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली छवियों का इस्तेमाल किया गया. (Photo: PTI)

वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक तस्वीरें फैलाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने चौक पुलिस स्टेशन में आठ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. ये मामले एआई से बनाई गई तस्वीरें और गलत जानकारी फैलाने के आरोप में आठ लोगों और कुछ एक्स हैंडल्स के खिलाफ दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण और श्मशान से जुड़ी सुविधाओं के काम को लेकर वास्तविक तथ्यों के उलट फर्जी तस्वीरें शेयर की गईं. आरोप है कि इन तस्वीरों में हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी छवियों का इस्तेमाल किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों, लोगों में गुस्सा फैले और सामाजिक सौहार्द बिगड़े.

सोशल मीडिया पर शेयर कीं एआई से बनीं भ्रामक तस्वीरें

सम्बंधित ख़बरें

मणिकर्णिका घाट सियासी जंग का अखाड़ा क्यों बन गया? देखें विशेष
'कुछ लोग काशी की...', मणिकर्णिका घाट पर मचे बवाल पर बोले CM योगी
Manikarnika Ghat
कैसा होगा मणिकर्णिका घाट का भविष्य... तस्वीरों में देखें काशी का 'महाश्मशान'
सीएम योगी ने कहा कि काशी को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा (Photo: PTI)
काशी में मूर्ति तोड़ने का आरोप झूठा, वाराणसी में CM योगी बोले- AI से भ्रम फैलाया जा रहा
Chief minister Yogi Adityanath visits Varanasi and comments on Kashi's development.
'काशी को बदनाम करने की कोशिश...', वाराणसी में बोले CM योगी

यह शिकायत तमिलनाडु के रहने वाले मनो नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी 15 नवंबर 2025 से मणिकर्णिका घाट पर श्मशान सुविधाओं को मजबूत करने और सौंदर्यीकरण का काम कर रही है. शिकायत के अनुसार, 16 जनवरी की रात एक एक्स यूजर ने एआई से बनी भ्रामक तस्वीरें पोस्ट कीं, जिससे श्रद्धालुओं को गुमराह किया गया और समाज में नाराजगी बढ़ी.

Advertisement

'गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गौरव बंसल ने कहा कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की गई, बल्कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का भी प्रयास हुआ. उन्होंने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और अफवाह व गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement