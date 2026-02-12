scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रह्मोस के साथ ‘हार्ड पावर’ मैसेज, सीएम योगी का नया यूपी विजन आया सामने

यूपी में सबसे बड़े बजट 2026-27 के पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अपनी तस्वीर साझा कर राज्य के ‘हार्ड पावर’ विजन का संकेत दिया है. लखनऊ में ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग को यूपी की रक्षा उत्पादन ताकत के रूप में देखा जा रहा है. सरकार का दावा है कि विकास, सुरक्षा और निवेश मॉडल के जरिए यूपी अब देश की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक शक्ति दोनों में अहम भूमिका निभाएगा.

Advertisement
X
ग्लोबल डिफेंस मैप पर यूपी की एंट्री (Photo: Screengrab)
ग्लोबल डिफेंस मैप पर यूपी की एंट्री (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के अब तक के सबसे बड़े बजट 2026-27 को पेश किया जिसमें ‘हार्ड पावर’ विजन का मजबूत संदेश दिया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की कवर इमेज बदलकर ब्राह्मोस मिसाइल के साथ अपनी तस्वीर लगाई, जिसे राजनीतिक और रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

बजट पेश होने के बाद सीएम ने दिए बड़े संकेत

इस कदम को ‘नया यूपी’ की बढ़ती ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश अब केवल विकास और निवेश का केंद्र ही नहीं, बल्कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है. खास तौर पर लखनऊ में ब्राह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना ने राज्य को वैश्विक रक्षा उत्पादन के नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाई है.

सम्बंधित ख़बरें

sambhal bulldozer action
संभल में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने ढहाया
Girl escapes after leaving snake skin
खुल गया 'केंचुली कांड' का सच, नागिन बनकर गायब हुई लड़की आई सामने, Video
car rams band workers in kannauj baraat
बारात में पीछे से स्पीड में आई कार, 9 बैंडवालों को रौंदा
Kerala Local Body Election 2025 first pahse voting
यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला, अब 'समर्पित आयोग' करेगा पिछड़ों का रैपिड सर्वे
car crushes 9 band workers
बारात चलने के लिए थी तैयार, तेज रफ्तार कार ने 9 बैंड कर्मियों को रौंद दिया

यूपी में 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट

9.12 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट को पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘फर्श से अर्श तक’ यूपी की अर्थव्यवस्था पहुंचने का दावा किया. सरकार का कहना है कि राज्य का विकास मॉडल अब तीन प्रमुख स्तंभों विकास, सुरक्षा और निवेश पर आधारित है, जिसे 
त्रिवेणी मॉडल कहा जा रहा है.

Advertisement

विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा उत्पादन सेक्टर में निवेश बढ़ने से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी नई गति मिलेगी. ब्राह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली का निर्माण यूपी को रणनीतिक रूप से भी मजबूत बनाएगा.

सरकार का दावा है कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल होगा. साथ ही रक्षा उत्पादन और रणनीतिक इंडस्ट्री के जरिए राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाएगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement