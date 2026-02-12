ब्रह्मोस के साथ ‘हार्ड पावर’ मैसेज, सीएम योगी का नया यूपी विजन आया सामने

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के अब तक के सबसे बड़े बजट 2026-27 को पेश किया जिसमें ‘हार्ड पावर’ विजन का मजबूत संदेश दिया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की कवर इमेज बदलकर ब्राह्मोस मिसाइल के साथ अपनी तस्वीर लगाई, जिसे राजनीतिक और रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

और पढ़ें

बजट पेश होने के बाद सीएम ने दिए बड़े संकेत

इस कदम को ‘नया यूपी’ की बढ़ती ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश अब केवल विकास और निवेश का केंद्र ही नहीं, बल्कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है. खास तौर पर लखनऊ में ब्राह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना ने राज्य को वैश्विक रक्षा उत्पादन के नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाई है.

यूपी में 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट

9.12 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट को पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘फर्श से अर्श तक’ यूपी की अर्थव्यवस्था पहुंचने का दावा किया. सरकार का कहना है कि राज्य का विकास मॉडल अब तीन प्रमुख स्तंभों विकास, सुरक्षा और निवेश पर आधारित है, जिसे

त्रिवेणी मॉडल कहा जा रहा है.

Advertisement

विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा उत्पादन सेक्टर में निवेश बढ़ने से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी नई गति मिलेगी. ब्राह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली का निर्माण यूपी को रणनीतिक रूप से भी मजबूत बनाएगा.

सरकार का दावा है कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल होगा. साथ ही रक्षा उत्पादन और रणनीतिक इंडस्ट्री के जरिए राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाएगा.

---- समाप्त ----