घने कोहरे में सड़क हुई गायब! कार तालाब में गिरी, ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में घने कोहरे ने एक बड़ा हादसा होते-होते टाल दिया. सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई न देने के कारण एक कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गिरी. गनीमत रही कि कार चला रहा युवक समय रहते सतर्क हो गया और तालाब में कूदकर अपनी जान बचा ली. कड़ाके की ठंड में पानी में गिरने के बाद भी युवक किसी तरह बाहर निकल आया.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. तालाब में गिरी कार को देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

कोहरे में रास्ता नहीं दिखा, तालाब में गिरी कार

यह घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र की है. मर्का क्षेत्र का रहने वाला एक युवक अपनी चार पहिया गाड़ी से गांव की ओर जा रहा था. जैसे ही वह परास गांव के पास पहुंचा, वहां घना कोहरा छाया हुआ था. कोहरे की वजह से सड़क बिल्कुल दिखाई नहीं दी और कार का संतुलन बिगड़ गया.

कुछ ही पलों में कार सड़क से फिसलकर पास के तालाब में जा गिरी. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार से कूद लगाई और किसी तरह पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.

तालाब में कार देख जुटी भीड़

तालाब में कार गिरी होने की खबर फैलते ही मौके पर तमाशबीनों की भीड़ लग गई. लोगों ने देखा कि कार की छत पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के पहुंचने तक स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे.

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कार को तालाब से बाहर निकलवाया. राहत की बात यह रही कि कार में चालक के अलावा कोई और सवार नहीं था.

पुलिस का बयान, जांच जारी

बबेरू कोतवाली के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी तालाब में गिरी है और उसकी छत दिखाई दे रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले यह सुनिश्चित किया गया कि गाड़ी के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है.

उन्होंने बताया कि चालक सुरक्षित बाहर निकल चुका था. चालक और गाड़ी मालिक ने बताया कि घने कोहरे की वजह से सड़क दिखाई नहीं दी, जिससे यह हादसा हुआ. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है.

