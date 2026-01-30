scorecardresearch
 
साइड सीट से स्टीयरिंग पकड़कर ड्राइव..., लड़की की रील के बाद परिवहन विभाग का एक्शन

औरैया में सोशल मीडिया रील का खतरनाक क्रेज सामने आया है, जहां एक युवती ने चलती ऑडी कार में साइड सीट से स्टेरिंग पकड़कर वीडियो बनाया. कार 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी. वीडियो वायरल होने पर परिवहन विभाग ने संज्ञान लिया. यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऑडी कार का 32,300 रुपये का चालान काटा गया.

लड़की की रील के बाद परिवहन विभाग का एक्शन (Photo: itg)
लड़की की रील के बाद परिवहन विभाग का एक्शन (Photo: itg)

युवाओं में बीच रील बनाने का क्रेज ऐसा है कि जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाए जा रहे हैं. वे अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे की भी जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के औरैया से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो हैरान करने वाला है. यहां एक युवती के द्वारा ऑडी कार में बैठकर साइड सीट से स्टेरिंग पकड़कर रील बनाया गया और वीडियो वायरल किया गया. 

32300 रुपये का चालान

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ परिवहन के अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया. ऑडी कार का 32300 रुपये का चालान काटा गया है.  सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस ऑडी कार की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिख रही है और ड्राइविंग में बड़ी लापरवाही है. 

'मर्द के दर्द' का साल... पत्न‍ियों के हाथों कत्ल हुए पति, हर तरफ गूंजी पुरुषों की आवाज

ARTO ने की कार्रवाई

ARTO नानक चंद शर्मा औरैया द्वारा बताया गया वीडियो वायरल को लेकर क्या कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि ऑडी कार यातायात नियमों के विरुद्ध बिना ड्राइवर के संचालित की गई और हमने उसको संयमित करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की है. मेरे द्वारा हमने इसको 32 हजार 300 रुपए का जुर्माना लगाया.  

---- समाप्त ----
