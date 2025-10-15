यूपी: 8 साल में 15 हजार से ज्यादा मुठभेड़, 256 दुर्दांत अपराधी ढेर, एनकाउंटर में मेरठ जोन सबसे आगे

योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत पिछले साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 15,726 मुठभेड़ों में 256 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया है। इन कार्रवाइयों से अपराधी प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। सीएम योगी का मिशन शक्ति 5.0 भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को तेज कर रहा है।

योगी सरकार की पुलिस ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में 256 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. यह ताबड़तोड़ कार्रवाई पिछले साढ़े आठ वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है. यह एक्शन अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किया गया है. पुलिस ने 15,726 मुठभेड़ों को अंजाम देकर यह बड़ी सफलता हासिल की. इस दौरान 31,960 अपराधी गिरफ्तार हुए और 10,324 अपराधी घायल हुए.

एनकाउंटर में मेरठ जोन सबसे आगे

अपराधियों को ढेर करने में मेरठ जोन पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है. इस जोन में 4,453 मुठभेड़ हुईं, जिनमें 85 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया. यहां 8,312 अपराधी दबोचे गए और 3,131 अपराधी घायल हुए.

वहीं, अपराधियों से लोहा लेते हुए मेरठ जोन में 461 पुलिसकर्मी घायल हुए और दो शहीद हुए. यह आंकड़ा बताता है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में मेरठ जोन ने सबसे अधिक सख्ती दिखाई है.

वाराणसी और आगरा जोन भी पीछे नहीं

एनकाउंटर की कार्रवाई में वाराणसी जोन दूसरे और आगरा जोन तीसरे स्थान पर रहा है. वाराणसी ज़ोन में 1,108 मुठभेड़ों में 27 अपराधी ढेर किए गए, जबकि 2,128 अपराधी गिरफ्तार हुए. आगरा जोन में 2,374 मुठभेड़ हुईं और 22 अपराधी मारे गए, साथ ही 5,631 अपराधियों को पकड़ा गया. इन तीनों जोनों में पुलिसिया कार्रवाई ने अपराधियों को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है.

कमिश्नरी में गाजियाबाद अव्वल

जोनों के अलावा, कमिश्नरेट के आंकड़ों में गाजियाबाद कमिश्नरी ने सबसे अधिक 13 अपराधियों को ढेर कर पहला स्थान हासिल किया. इसके अलावा, लखनऊ जोन में 17, बरेली जोन में 17 और प्रयागराज जोन में 10 अपराधी मारे गए.

अपराधियों से लड़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,754 घायल हुए. पिछले बीस दिनों में भी एक दर्जन से अधिक एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा.

