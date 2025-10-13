scorecardresearch
 

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: 24 घंटे में दो इनामिया बदमाश ढेर, लखनऊ-मेरठ से झांसी-मुजफ्फरनगर और सोनभद्र तक मुठभेड़

यूपी में पिछले 24 घंटों में पुलिस एनकाउंटर में दो इनामी बदमाश ढेर हो गए. लखनऊ में डेढ़ लाख के इनामी गुरुसेवक को मारा गया, जो कैब ड्राइवर की हत्या में वांछित था. मेरठ में 25 हजार के इनामी शहजाद उर्फ निक्की को मुठभेड़ में मार गिराया गया, वह बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में वांछित था.

मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद पकड़े गए बदमाश (Photo- ITG)
मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद पकड़े गए बदमाश (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पुलिस द्वारा एनकाउंटर की कार्रवाई लगातार जारी है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर मुठभेड़ हुई है, जिनमें दो इनामी बदमाश मारे गए, जबकि तीन अन्य जिलों में हुई मुठभेड़ों में कई बदमाश घायल हुए और गिरफ्तार किए गए. 

लखनऊ में मारा गया डेढ़ लाख का इनामी गुरुसेवक

राजधानी लखनऊ में रविवार देर शाम पुलिस और इनामी बदमाश गुरुसेवक के बीच मुठभेड़ हो गई. जवाबी फायरिंग में डेढ़ लाख रुपये के इनामी गुरुसेवक को पुलिस ने ढेर कर दिया. गुरुसेवक उन्नाव के एक कैब ड्राइवर के अपहरण और सीतापुर में उसकी हत्या के मामले में वांछित था. 

खुद को घिरता देख गुरुसेवक ने पुलिस टीम पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल गुरुसेवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुसेवक पर हत्या, रेप और लूट के कई मुकदमे दर्ज थे. 

मेरठ में 25 हजार का इनामिया बदमाश ढेर

आज तड़के मेरठ में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 हजार के इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की की मौत हो गई.  शहजाद दो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में वांछित था.

दरअसल, सुबह सरूरपुर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस टीम ने उसे रोकने का इशारा किया, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से शहजाद घायल हो गया, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. शहजाद के खिलाफ सात आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, और उस पर 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला भी था. 

मुजफ्फरनगर में 6 बदमाश गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर जिले में देर रात तितावी थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी फायरिंग में चार बदमाश आरिफ उर्फ पिरी, राशिद उर्फ पप्पू, समीर उर्फ शहजाद और अरशद घायल हो गए, जबकि उनके दो साथी सोनू उर्फ अजित और जानू उर्फ जान मौहम्मद को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 2 कार, 1 मोटरसाइकिल, 4 तमंचे और ट्रांसफार्मर चोरी का माल बरामद हुआ है. 

झांसी में ई-रिक्शा लूटने वालों से मुठभेड़

वहीं, झांसी में ई-रिक्शा लूटकर भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने 3 घंटे में पीछा किया और एनकाउंटर कर दिया. बदमाशों ने सवारी बनकर ई-रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपये लूटे थे. पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाशों ने फायरिंग की. पुलिस के जवाबी हमले में विजय नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके सहयोगी करन को गिरफ्तार कर लिया गया. उनके कब्जे से लूटा हुआ ई-रिक्शा और अन्य सामान बरामद हुआ है. 

सोनभद्र में पशु तस्करों से भिड़ी पुलिस

सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के जंगल में रविवार की सुबह पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से झारखंड निवासी रफीक नाम का एक बदमाश घायल हो गया, जबकि चार अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मौके से 22 गोवंश, एक देसी तमंचा, कारतूस और झारखंड नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है. घायल रफीक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

