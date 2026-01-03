scorecardresearch
 
UP पुलिस में बड़ा फेरबदल... इन 50 IPS अफसरों का प्रमोशन, अब कई जिलों में तैनात होंगे नए कप्तान

नए साल पर उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. 1 जनवरी 2026 को 50 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया, जिससे कई जिलों, रेंज और कमिश्नरेट में अहम पद खाली हो गए हैं. प्रमोशन के बाद एडीजी से लेकर एसपी रैंक तक तबादलों की तैयारी तेज है. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्द तबादला सूची जारी होने की संभावना है.

(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं. 1 जनवरी 2026 को प्रदेश के 50 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है. इसमें अलग-अलग बैच के अधिकारी शामिल हैं, जिनके प्रमोट होते ही कई जिलों, रेंज और कमिश्नरेट में अहम पद खाली हो गए हैं. इन्हीं खाली पदों को भरने के लिए ट्रांसफरो की कवायद तेज कर दी गई है.

आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के बाद एडीजी से लेकर एसपी रैंक तक बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होने की संभावना है. पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रमोट हुए अधिकारियों को नई तैनाती दी जाएगी.

2013 बैच के 28 अफसर बने SSP, कई बने DIG और IG

प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में 2013 बैच के 28 आईपीएस अफसर शामिल हैं, जिन्हें सिलेक्शन ग्रेड मिलने के बाद एसएसपी बनाया गया है. इसके अलावा 2001 बैच के तीन आईपीएस अफसरों को आईजी से एडीजी रैंक पर प्रमोट किया गया है. वहीं 2008 बैच के छह आईपीएस अफसरों को डीआईजी से आईजी बनाया गया है और 2012 बैच के 13 आईपीएस अफसरों को एसएसपी से डीआईजी पद पर प्रमोशन मिला है.

इन प्रमोशन के बाद पुलिस विभाग में कई अहम पदों पर नई तैनाती की जरूरत पड़ गई है, जिससे आने वाले दिनों में तबादला सूची जारी होना तय माना जा रहा है.

तीन आईजी बने एडीजी, रेंज और कमिश्नरेट में पद खाली

आईजी से एडीजी बनने वाले तीनों अधिकारी फिलहाल फील्ड में तैनात हैं. प्रवीण कुमार अयोध्या रेंज के आईजी हैं, तरुण बाबा आईजी सिक्योरिटी के साथ-साथ लखनऊ रेंज के आईजी के पद पर हैं, जबकि आशुतोष कुमार कानपुर कमिश्नरेट में जॉइंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं.

इन तीनों अधिकारियों के एडीजी बनने के बाद अयोध्या रेंज, लखनऊ रेंज और कानपुर कमिश्नरेट में जॉइंट पुलिस कमिश्नर समेत कई अहम पद खाली हो गए हैं, जिन पर जल्द नई तैनाती होनी है.

2008 बैच के 6 आईपीएस बने IG, दो फील्ड में तैनात

2008 बैच के जिन छह आईपीएस अफसरों को प्रमोशन देकर आईजी बनाया गया है, उनमें किरण एस, आनंद कुलकर्णी, एन कुलांची, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा और अखिलेश निगम शामिल हैं. इनमें से एन कुलांची प्रयागराज कमिश्नरेट में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं, जबकि अमित वर्मा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में जॉइंट कमिश्नर हैं.

इन दोनों अधिकारियों के प्रमोशन के बाद प्रयागराज और लखनऊ कमिश्नरेट में भी नई तैनाती की जरूरत होगी. वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे किरण एस फिलहाल डीजीपी मुख्यालय में अटैच हैं और उनकी भी आईजी पद पर पोस्टिंग होनी है.

13 IPS बने DIG, 6 जिलों के कप्तान शामिल

2012 बैच के कुल 13 आईपीएस अधिकारियों को एसपी से डीआईजी पद पर प्रमोशन मिला है. इनमें 6 जिलों के कप्तान शामिल हैं. डीआईजी बनने वालों में 112 में तैनात विजय ढुल, एसएसपी एसटीएफ सुशील घुले, सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी, मेरठ एसएसपी विपिन टाडा, पीलीभीत एसएसपी अभिषेक यादव, लखीमपुर खीरी एसपी संकल्प शर्मा, मिर्जापुर एसपी सोमन वर्मा, नोएडा कमिश्नरेट में तैनात जमुना प्रसाद, गोरखपुर एसएसपी राजकरण नैयर, डीजीपी मुख्यालय में अटैच हेमराज मीना, संतोष मिश्रा, पीएसी कमांडेंट सचिंद्र पटेल और पीटीसी में तैनात प्रताप गोपेंद्र शामिल हैं.

तबादलों की तैयारी तेज, जल्द जारी हो सकती है सूची

1 जनवरी को मिले प्रमोशन में दो रेंज, तीन कमिश्नरेट और छह जिलों के एसएसपी शामिल हैं. इतने बड़े स्तर पर प्रमोशन के बाद यह तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही तबादलों की बड़ी सूची जारी की जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, इस पर मंथन चल रहा है और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही प्रमोट हुए अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी. नए साल में यह फेरबदल यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है.

 

