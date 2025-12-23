टेलीग्राम पर बच्चों से जुड़े गंदे वीडियो की खरीद-फरोख्त का मामला...मेरठ में एक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो खरीदने और बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई साइबर निगरानी और शिकायत तंत्र के तहत की गई, जिससे ऑनलाइन अपराधों पर पुलिस की सख्ती एक बार फिर सामने आई है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के राकेश डेयरी गली निवासी अमित जैन के रूप में हुई है. ब्रह्मपुरी सर्किल ऑफिसर सौम्या अस्थाना ने बताया कि आरोपी को थाने से नोटिस पर जमानत दी गई है, जबकि उसका मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. मोबाइल से मिलने वाले डिजिटल साक्ष्य इस मामले की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे.

यह मामला 12 दिसंबर को सामने आया था,जब ब्रह्मपुरी थाने की साइबर हेल्प डेस्क को ‘प्रतिबिंब’ पोर्टल के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति टेलीग्राम पर बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो की खरीद-फरोख्त में शामिल है. शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में मामले की जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अमित जैन को रविवार को गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में आरोपी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उसके खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी इस गतिविधि में कब से शामिल था और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसकी गतिविधियों की गहन पड़ताल की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए हैं.

