scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा अथॉरिटी के CEO हटाए गए, मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत पर एक्शन

नोएडा हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद बड़ा एक्शन हुआ है. नोएडा अथॉरिटी CEO एम लोकेश हटाए गए हैं. बिल्डरों पर FIR, लापरवाही और रेस्क्यू में देरी के आरोप लगे हैं.

Advertisement
X
हादसे में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी. (Photo: ITG)
हादसे में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी. (Photo: ITG)

नोएडा में हुए हादसे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. नोएडा अथॉरिटी के CEO एम लोकेश को हटा दिया गया है. हाल ही में हुई इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. 

noida accident

युवराज मेहता, गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और टाटा यूरेका पार्क के रहने वाले थे. उनकी मौत तब हुई जब, उनकी कार नोएडा के सेक्टर 150 के पास एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिर गई. वह शुक्रवार रात काम से घर लौट रहे थे, तभी कथित तौर पर गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वह बिना बैरिकेड वाले गड्ढे में गिर गई.

सम्बंधित ख़बरें

Postmortem report of software engineer Yuvraj Mehta
ठंडे पानी में दो घंटे तक मौत से संघर्ष, सामने आए युवराज की मौत के आखिरी दर्दनाक पल
Noida Sector 150 accident engineer Yuvraj death
युवराज की मौत, 3000 करोड़ बकाया और बिल्डर–प्राधिकरण की लापरवाही... हादसे के पीछे की पूरी कहानी
नोएडा क्यों हुआ इतना महंगा
मिडिल क्लास की पहुंच से दूर नोएडा! कभी मिलते थे सस्ते घर, अब अल्ट्रा-लग्जरी घरों का बना हब
पीड़ित युवराज मेहता (बीच में), वह गड्ढा जिसमें वह डूबा (बाएं) और डिलीवरी एजेंट जिसने उसे बचाने की कोशिश की (दाएं).
नोएडा: ‘पापा बचाओ’ चिल्लाता रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डूबता हुए देखते रहे अधिकारी
Yuvraj Mehta death case G Noida
युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली सिस्टम की पोल, दम घुटने से हुई मौत

जांच के लिए बनी एसआईटी

पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी करीब 12.15 बजे मिली, लेकिन शव शनिवार सुबह लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही निकाला जा सका, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, स्थानीय पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) शामिल थे.

एक चश्मदीद, डिलीवरी एजेंट मोहिंदर ने आरोप लगाया कि रेस्क्यू में देरी हुई. चश्मदीद ने इस दौरान यह भी दावा किया कि अगर वक्त पर कार्रवाई होती तो इंजीनियर को बचाया जा सकता था. उसने कहा कि ठंड और बाहर निकली लोहे की छड़ों के कारण बचाव दल पानी से भरे गड्ढे में उतरने में हिचकिचा रहे थे.

Advertisement

'साइट पर नहीं थे सुरक्षा से जुड़े उपाय...'

मेहता के पिता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रविवार को नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन में MJ विशटाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज की. परिवार ने आरोप लगाया है कि डेवलपर्स ने बैरिकेड और रिफ्लेक्टर जैसे बेसिक सुरक्षा उपाय नहीं किए, जबकि यह इलाका दुर्घटना संभावित था और निवासियों ने बार-बार इस बारे में बताया था.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement