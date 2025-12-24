scorecardresearch
 
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पांच घंटे चली, क्या बात हुई? BJP विधायक ने बताया

यूपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक मंगलवार की शाम सात बजे से आधी रात तक चली. बीजेपी के विधायक इसे सहभोज कार्यक्रम बता रहे हैं, वहीं विरोधी दल इसे लेकर निशाना साध रहे हैं. इस बैठक में क्या-क्या बातें हुईं, इसे लेकर बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी ने इसे लेकर जानकारी दी है.

बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी भी बैठक में थे मौजूद (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान लखनऊ में कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों का जमावड़ा हुआ. कुशीनगर विधायक के आवास पर मंगलवार को बीजेपी और अन्य दलों के कुल 52 विधायक और विधान परिषद सदस्य पहुंचे. बंद कमरे में 52 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की यह बैठक सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई.

इसे लेकर अब बीजेपी के विधायक अनिल त्रिपाठी का भी बयान आया है. अनिल त्रिपाठी ने कहा है कि कल सहभोज था. सहभोज के लिए चार से पांच घंटे का समय तय किया गया था और उसी समय सीमा के भीतर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था. उन्होंने कहा कि शाम सात से रात 12 बजे तक बैठक चली. इस दौरान तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई. अनिल त्रिपाठी ने कहा कि सभी लोगों ने अपनी-अपनी चिंता खुलकर व्यक्त की है.

उन्होंने कहा कि इस देश में ब्राह्मणों ने बड़ा योगदान दिया है. देश की आजादी के लिए हमने कितनी कुर्बानी दी. शिक्षा से लेकर विज्ञान तक, ब्राह्मण ने भिक्षा लेकर शिक्षा दी. अनिल त्रिपाठी ने कहा कि  ब्राह्मण कोई जाति तो थी नहीं, यह तो एक वर्ग है, वर्ण है. ब्राह्मण वर्ग को जातिगत आधार पर बाद में खड़ा किया गया. उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग के लोग ब्राह्मणों को हर जगह अपमानित कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जब बंद कमरे में मिले 52 ब्राह्मण विधायक, बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान, क्या है इसके पीछे की कहानी

बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार के सवाल पर कहा कि जहां तक अपमानित किए जाने की बात है, ऐसा सरकार थोड़ी करती है. उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे समाज की ओर से किया जाता है. ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से भड़काया जा सकता है. अनिल त्रिपाठी ने कहा कि आधी रात तक बैठक चली. इस दौरान लोगों का आना-जाना लगा रहा.

यह भी पढ़ें: ब्राह्मण बेटियों पर बयान... IAS संतोष वर्मा पर FIR की शिकायत में क्या हुआ? कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

उन्होंने इस बैठक में 40 से ज्यादा विधायकों के मौजूद होने का दावा किया और कहा कि इसमें विपक्षी दलों के ब्राह्मण विधायक भी थे. अनिल त्रिपाठी ने कहा कि थोड़ा देर से आया था. सपा के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह तो राजनीतिक विषय हो गया. एक सहभोज कार्यक्रम था, जिसमें अलग-अलग दलों के सभी लोगों ने अपनी चिंता रखी. यह सामाजिक विषय था, इसे राजनीतिक बताना सही नहीं है.

