बदायूं: पति ने 1000 रुपये में किया पत्नी का सौदा, दो दोस्तों ने किया गैंगरेप

उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक महिला ने अपने पति पर 1000 रुपये लेकर उसे दोस्तों को सौंपने और उनके द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. फैजगंज बेहटा क्षेत्र की पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों, बालकिशन और पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है. फरार पति 'छुटन' की तलाश के लिए दो टीमें लगाई गई हैं. एसपी हृदयेश कठेरिया के अनुसार, पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मामले की गहन जांच जारी है.

सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां पुलिस ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महिला के पति ने महज 1000 रुपये लेकर अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया था.

क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय एक महिला ने रविवार शाम को शिकायत दर्ज कराई. महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 1000 रुपये के बदले उसे अपने दोस्तों के साथ भेज दिया था. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी.

सफेदे के बाग में दरिंदगी
महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि दो व्यक्ति बालकिशन और पप्पू उसे सफेदे (eucalyptus) के एक बाग में ले गए. वहां दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.

दोनों आरोपी गिरफ्तार
महिला की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने उसके पति और उसके दोनों दोस्तों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

फरार पति की तलाश जारी
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP Rural) हृदयेश कठेरिया ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुष्टि की कि दोनों आरोपी, पप्पू और बालकिशन, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं, महिला के पति 'छुटन' की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें तैनात की गई हैं, जो फिलहाल फरार है.

