अलीगढ़ की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, टैंक में गिरकर दो मजदूरों की दर्दनाक मौत

अलीगढ़ के तलासपुर स्थित मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया. दो मजदूर टैंक की सफाई करते समय जानलेवा धुएं से चक्कर खाकर उसमें गिर पड़े. खून से भरे इस टैंक में डूबने से दोनों की मौत हो गई. इस हादसे ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिलाधिकारी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

