दो बॉयफ्रेंड और लड़की बनने के लिए चेहरे की सर्जरी… अलग है मैनपुरी की काजल की कहानी

कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खड़ेपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ. यहां किराए के मकान में रह रही 25 वर्षीय ट्रांस महिला काजल और उसके 12 वर्षीय भाई देव के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले. काजल का शव एक बॉक्स-फ्रेम बेड के भीतर ठूंसा हुआ था, जबकि देव का शव बेड के पास पड़ा था. दोनों के शव सड़े हुए थे, जिससे अंदाजा है कि हत्या कई दिन पहले हुई होगी. पुलिस ने शुरुआती जांच में प्रेम-प्रसंग और लूट दोनों पहलुओं को शक के घेरे में रखा है. घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है, जबकि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

ऐस हुआ घटना का खुलासा

काजल और देव मूल रूप से मैनपुरी जिले के रहने वाले थे. करीब एक महीने पहले दोनों ने खड़ेपुर में एक सेवानिवृत्त सैनिक के मकान में किराए पर रहना शुरू किया था. काजल की मां गुड्डी ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से उसकी बेटी का मोबाइल फोन बंद था. कई बार कॉल करने पर भी संपर्क नहीं हो पाया तो उन्हें आशंका हुई. शनिवार को वे काजल के घर पहुंचीं तो ताला बंद मिला. उनके पास घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी. चाबी से दरवाजा खोलते ही अंदर से तेज दुर्गंध आई. कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने बेड के पास देव का शव देखा, जबकि काजल का शव बेड के भीतर बॉक्स में ठूंसा हुआ मिला. गुड्डी के मुताबिक, यह नजारा देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस की जांच

सूचना पाकर एसीपी (नौबस्ता) चित्रांशु गौतम, थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एसीपी ने बताया कि घर के भीतर सामान बिखरा हुआ था, आलमारियां खुली हुई थीं और काजल का आईफोन गायब था. घटनास्थल से एक खाली शराब की बोतल भी बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह हत्या 3 से 5 दिन पहले की गई लगती है. शवों के सड़ने और बदबू फैलने के कारण ही मामले का पता चला. फॉरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं, जिनमें उंगलियों के निशान, खून के धब्बे और संदिग्ध सामग्री शामिल है.

संदिग्ध और प्रेम-प्रसंग का कोण

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दो युवक गोलू और आकाश अक्सर काजल के घर आया-जाया करते थे. प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग का पहलू भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि काजल का एक युवक से प्रेम संबंध था, जबकि दूसरा युवक भी उससे नजदीकी रखता था, जिससे प्रेम त्रिकोण की आशंका गहरा गई है. पुलिस ने बताया कि एक बीजेपी महिला नेता के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में काजल के घर के बाहर का हिस्सा आता है. पुलिस उस फुटेज को खंगाल रही है, जिससे घटना के समय घर में आने-जाने वालों की पहचान हो सके.

डीसीपी का कहना है, घटनास्थल की स्थिति, लूटे गए सामान और मृतका के रिश्तों की पृष्ठभूमि को देखते हुए मामला प्रेम त्रिकोण और लूट दोनों से जुड़ा हो सकता है. हम इन दोनों कोणों पर एक साथ काम कर रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे.

काजल की जिंदगी और चेहरे की सर्जरी

पुलिस सूत्रों और काजल के परिचितों के अनुसार, उसकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. जन्म से पुरुष लिंग के साथ पैदा हुई काजल को खुद को ‘किन्नर’ कहलाना पसंद नहीं था. वह पूरी तरह से महिला की तरह जिंदगी जीना चाहती थी. इसके लिए उसने मुंबई के एक निजी अस्पताल में महंगी फेस सर्जरी कराई थी, ताकि उसका चेहरा और हावभाव पूरी तरह स्त्री स्वरूप में आ सके. बताया जाता है कि इस सर्जरी पर लाखों रुपये खर्च हुए थे. सर्जरी के बाद काजल ने अपने नए रूप के साथ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना शुरू किया और अपनी पहचान एक महिला के तौर पर स्थापित करने लगी.

आर्थिक स्थिति और संबंध

स्थानीय लोगों का कहना है कि काजल की आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक थी. उसके पास महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और अन्य सामान थे. माना जा रहा है कि सर्जरी और आलीशान जीवनशैली के लिए उसने काफी रकम खर्च की थी. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह दोस्तों और परिचितों से उधार भी लेती थी. पुलिस को शक है कि इस पैसे और निजी संबंधों का ही किसी तरह हत्या से संबंध हो सकता है.

लूट या बदले की वारदात

जांच अधिकारियों का मानना है कि घर में बिखरी हालत, खुले आलमारी और गायब कीमती सामान लूट की तरफ इशारा करते हैं. हालांकि, मृतका के निजी संबंधों को देखते हुए पुलिस इसे केवल चोरी की घटना मानने के बजाय निजी दुश्मनी या प्रेम-प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है. घटनास्थल से बरामद खाली शराब की बोतल यह भी संकेत देती है कि घटना के समय आरोपी वहां बैठकर शराब पी रहे थे. यह भी संभव है कि किसी विवाद या आपसी झगड़े के बाद वारदात हुई हो.

स्थानीय लोगों में डर और चर्चा

इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया है. आसपास के लोग अब भी हैरान हैं कि दिनदहाड़े या रात में किसी ने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी और कई दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी. पड़ोसी अब पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर काजल की तस्वीरें, उसकी सर्जरी और कथित प्रेम कहानियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

पुलिस की अगली कार्रवाई

फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस संदिग्धों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की तैयारी में है. गोलू और आकाश से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की संभावना है. डीसीपी ने कहा, हम जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाकर आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाएंगे.

