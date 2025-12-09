हमीरपुर: ड्राइवर के ऊपर चढ़ा ट्रैक्टर, गोल-गोल घूमता रहा... मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है. राठ कोतवाली क्षेत्र में नशे में ट्रैक्टर चला रहे एक चालक की ट्रैक्टर से दबकर मौके पर ही मौत हो गई. ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गोल-गोल घूमता रहा और चालक पर कई बार चढ़ा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

यह घटना हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में उरई रोड स्थित नवोदय विद्यालय के पास हुई. चालक नशे की हालत में ट्रैक्टर चला रहा था, जिससे वह अनियंत्रित हो गया. ट्रैक्टर से नीचे गिरने के बाद, ट्रैक्टर उसी पर चढ़ गया और गोल-गोल घूमता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना नशे में वाहन चलाने का भयानक खामियाजा दिखाती है.

बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक नशे में था और इसी वजह से ट्रैक्टर अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. अनियंत्रित होते ही चालक नीचे गिर पड़ा. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर उसी पर चढ़ गया और इसके बाद ट्रैक्टर गोल-गोल घूमता रहा. ट्रैक्टर के कई बार ऊपर से गुजरने के कारण चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. राठ कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. नशे में वाहन चलाने के कारण हुए इस हादसे ने एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और आगे की जांच जारी है.

