प्रेम प्रसंग, बेरोजगारी और तनाव में तीन लोगों ने फांसी लगाकर दी जान, लखनऊ में 3 मौतों से हड़कंप

राजधानी लखनऊ में अलग-अलग घटनाओं में शुक्रवार को तीन लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. तीनों मामलों में अवसाद कारण माना जा रहा है. पुलिस ने पंचनामा भर आगे की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, सरोजिनी नगर के दरोगा खेड़ा निवासी 21 वर्षीय विकास गौतम वेल्डिंग का काम करता था. उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवती के भाई ने उसे धमकी देकर बहन से दूर रहने की चेतावनी दी थी. इसी तनाव में विकास बीते दिन शराब पीकर घर लौटा और अगली सुबह उसका शव धोती से लटका मिला.

दूसरी घटना गोमतीनगर के विराम खंड की है, जहां 34 वर्षीय रोहित चौधरी ने फांसी लगाकर जान दे दी. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बेरोजगारी और अवसाद से जूझ रहा था. सुबह देर तक कमरे से बाहर न निकलने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो उसका शव पंखे से चादर के सहारे लटका मिला.

तीसरी घटना तालकटोरा के सोनापुरम इलाके की है. यहां 24 वर्षीय नैंसी वर्मा ने शुक्रवार दोपहर अपने घर में फांसी लगा ली. आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में तीनों मामलों में अवसाद ही कारण प्रतीत हो रहा है. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

