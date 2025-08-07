अमेठी: CRPF कैंप में जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पारिवारिक तनाव बना मौत का कारण

उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कैंप में तैनात एक 24 साल के जवान ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और जांच जारी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान अमोलदास खडगे के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के आलंद गांव का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, वह कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था और अपने कमरे में अकेला रह रहा था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

कोतवाली नगर थाना प्रभारी (SHO) धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है. अमोलदास के साथी जवानों ने उसे गुरुवार दोपहर सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

CRPF अधिकारियों के अनुसार, अमोलदास खेल कोटे से सीआरपीएफ में शामिल हुआ था और कई खेल आयोजनों में भाग भी ले चुका था. हाल के दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव देखा गया था और वह अक्सर चुपचाप रहने लगा था. साथी जवानों का कहना है कि वह पारिवारिक समस्याओं को लेकर तनाव में था, लेकिन किसी को उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके परिवार को सूचित कर दिया गया है. घटना के बाद से कैंप में शोक की लहर है.

