गोरखपुर: बुर्के में ज्वेलर्स की दुकान में की एंट्री, पलक झपकते सोने-चांदी के आभूषण कर दिए पार, CCTV से रंगे हाथ पकड़ी गई अफसरी उर्फ शहनाज

गोरखपुर में महालक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर बुर्का पहने अफसरी उर्फ शहनाज नामक महिला को सोने-चांदी के आभूषण चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया. बांसगांव थानाक्षेत्र के कौड़ीराम में हुई यह वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. ग्राहक बनकर आई महिला ने दुकानदार के अंदर जाते ही काउंटर से आभूषण चुराए.

गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में अफसरी उर्फ शहनाज (Photo- ITG)
गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में अफसरी उर्फ शहनाज (Photo- ITG)

यूपी के गोरखपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में बुर्का पहने एक महिला को सोने-चांदी के आभूषण चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया. यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. महिला की पहचान शहर के तुर्कमानपुर शहनाई गली की रहने वाली अफसरी उर्फ शहनाज के रूप में हुई है.

बुर्के में आई और चोरी करते पकड़ी गई

बता दें कि बांसगांव थानाक्षेत्र के कौड़ीराम चौकी के पास महालक्ष्मी ज्वेलर्स की शॉप है. इसके मालिक उमेश वर्मा हैं. सोमवार दोपहर करीब एक बजे अफसरी उर्फ शहनाज बुर्का पहनकर ग्राहक बनकर उनकी शॉप पर पहुंची. वह दुकानदार को आभूषण दिखाने के लिए कहने लगी. दुकानदार जैसे ही अंदर गया, महिला ने मौका पाकर काउंटर के अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषण उठा लिए. हालांकि, उसकी यह हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है. 

दुकानदार की सूझबूझ से बची लूट

चोरी करने के बाद जब महिला बाहर निकलने लगी, तो दुकानदार उमेश वर्मा को उसकी हरकत संदिग्ध लगी. उन्होंने तुरंत महिला को रोका और पुलिस को इस बारे में सूचना दी. पुलिस के आने पर महिला की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कपड़ों से एक सोने की अंगूठी और दो जोड़ी बिछिया बरामद हुई. दुकानदार ने तुरंत महिला को पुलिस के हवाले कर दिया. 

पुलिस ने भेजा जेल

बांसगांव पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई. इसके बाद, पुलिस ने अफसरी उर्फ शहनाज को कोर्ट में पेश किया.  कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया है. यह पूरी घटना सामने आने के बाद इलाके के अन्य दुकानदारों में भी सतर्कता बढ़ गई है. पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला ने पहले भी ऐसी कोई वारदात को अंजाम दिया है या नहीं. 

