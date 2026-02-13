लखनऊ: सपा प्रवक्ता मनोज यादव लापता, तिलक समारोह में शामिल होने के बाद नहीं लौटे घर

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव मंगलवार रात से लापता हैं. परिजनों के मुताबिक वे काकोरी क्षेत्र में एक परिचित के तिलक समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद वापस घर नहीं पहुंचे. देर रात तक इंतजार करने के बाद परिवार ने खोजबीन शुरू की, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि मनोज यादव कल शाम अपने घर से काकोरी के लिए निकले थे. कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी की पुष्टि भी हुई है. तिलक समारोह खत्म होने के बाद वे वहां से निकले, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया. परिजनों का कहना है कि रात भर कॉल करने की कोशिश की गई, मगर संपर्क नहीं हो सका. घटना के बाद परिवार ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की तैयारी है.

परिवार के सदस्यों का कहना है कि मनोज यादव बिना बताए कहीं नहीं जाते और न ही उनका किसी से ऐसा विवाद था जिसकी वजह से वे अचानक गायब हो जाएं. उनके करीबी बताते हैं कि वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं, लेकिन घर लौटने में कभी इतनी देर नहीं हुई. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तिलक समारोह से निकलने के बाद वे किसके संपर्क में थे और किस दिशा में गए.

Advertisement

समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी इस खबर से बेचैनी है. पार्टी के कई नेताओं ने पुलिस से जल्द से जल्द पता लगाने की मांग की है. परिजनों का कहना है कि अगर किसी को भी मनोज यादव के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या परिवार को सूचित करें. लखनऊ पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी संभावित बिंदुओं पर काम किया जा रहा है.

---- समाप्त ----