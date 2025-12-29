scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बड़ा दिल दिखाते हुए 50 हजार की गड्डी वापस कर दें...' BJP प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में गायब हुआ पैसा Video

गाजियाबाद में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पहले दौरे के दौरान एनएच-09 पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भाजपा पदाधिकारी माधव कुमार की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी गायब हो गई. भीड़भाड़ के बीच मंच से भावुक अपील की गई. कहा गया कि अगर किसी कार्यकर्ता भाई को ये 50 हजार रुपये मिले हों तो बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया पैसे लौटा दें.

Advertisement
X
गायब पैसा वापस करने की मंच से अपील की गई (Photo: Screengrab)
गायब पैसा वापस करने की मंच से अपील की गई (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के गाज़ियाबाद में पहले दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था. जगह-जगह स्वागत की तैयारियां थीं, पोस्टर-बैनर लगे थे और एनएच-09 पर डासना के पास इन्मेंटेक कॉलेज के निकट एक भव्य स्वागत मंच सजाया गया था. फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह राजनीतिक उत्सव में बदल गया. लेकिन इसी उत्साह और भीड़भाड़ के बीच एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने कुछ देर के लिए पूरे कार्यक्रम को असहज स्थिति में ला खड़ा किया.

बताया गया कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा के मंडल महामंत्री माधव कुमार की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी गायब हो गई. यह घटना उस समय हुई, जब मंच के आसपास भारी भीड़ मौजूद थी और प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कार्यकर्ता लगातार आगे-पीछे आ-जा रहे थे. पैसे गायब होने की भनक लगते ही पहले तो लोग इसे किसी गलतफहमी के तौर पर लेने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह बात मंच तक पहुंच गई.

प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जुटी भीड़ और एनएच-09 पर लगे लंबे जाम के कारण स्थिति पहले से ही चुनौतीपूर्ण थी. कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी. इसी बीच पैसे गायब होने की सूचना ने मंच पर मौजूद नेताओं की चिंता बढ़ा दी. हालात बिगड़ते देख बीजेपी किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पंकज भारद्वाज ने खुद माइक संभाला और मंच से लोगों को संबोधित करना शुरू किया.

सम्बंधित ख़बरें

up bjp president pankaj chaudhary dynasty politics opposition party
पंकज चौधरी के आरोप में कितना दम? क्या वाकई सभी विपक्षी दलों के प्रदेश अध्यक्ष परिवारवाद से आए हैं
Congress MP Manickam Tagore
'हताशा में सारी हदें पार...', कांग्रेस MP ने अल-कायदा से की RSS की तुलना, BJP ने दिया जवाब
बंगाल चुनाव के लिए TMC के नए नारे पर BJP क्यों हमलावर? देखें दंगल
Jagdish Vishwakarma
गुजरात: BJP की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, सौराष्ट्र-कच्छ को प्रमुख प्रतिनिधित्व
Digvijay Singh's viral old photo with PM Modi and Lal Krishna Advani
RSS-BJP की तारीफ वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, देखें
Advertisement

पंकज भारद्वाज ने मंच से बेहद भावुक अपील करते हुए कहा कि यह आयोजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का है और इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने कहा, अगर किसी कार्यकर्ता भाई को ये 50 हजार रुपये मिले हों तो बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया पैसे लौटा दें.

सूत्रों के मुताबिक, माधव कुमार ने बताया कि वे कार्यक्रम से पहले किसी काम के लिए 50 हजार रुपये लेकर आए थे. भीड़ में धक्का-मुक्की और लगातार लोगों से मिलने-जुलने के दौरान उन्हें खुद भी यह अहसास नहीं हुआ कि पैसे कब गायब हो गए. जब उन्होंने जेब चेक की, तब तक काफी देर हो चुकी थी. इसके बाद उन्होंने तत्काल मंच पर मौजूद नेताओं को इसकी जानकारी दी.

घटना की सूचना मिलते ही कुछ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद स्तर पर तलाश शुरू की. मंच के पीछे, आसपास की कुर्सियों और कार्यक्रम स्थल के नजदीकी हिस्सों में भी नजर दौड़ाई गई. लेकिन पैसा नहीं मिला. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement