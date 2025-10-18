शामली में एनकाउंटर... एक लाख का इनामी बदमाश नफीस ढेर, 34 से अधिक मामलों में चल रहा था वांछित

उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 1 लाख रुपये के इनामी नफीस की मौत हो गई. नफीस पर हत्या, लूट और जानलेवा हमलों जैसे 34 से अधिक मामले दर्ज थे. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं नफीस के फरार साथी की तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

मुठभेड़ कांधला थाना क्षेत्र के भाभीसा गांव के पास हुई. देर रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश इलाके में घूम रहे हैं. इस पर कांधला पुलिस ने नाकाबंदी की. जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान नफीस गोली लगने से घायल हो गया.

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इनामी व हिस्ट्रीशीटर अपराधी नफीस पुत्र मूदा निवासी मोहल्ला खैल थाना कांधला को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक .32 बोर पिस्टल, एक .315 बोर तमंचा, दो खोखा कारतूस, पांच जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है. बताया जा रहा है कि नफीस के साथ उसका एक साथी भी मौजूद था, जो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

नफीस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और जानलेवा हमलों जैसे गंभीर अपराधों के कुल 34 मामले दर्ज थे. तीन मामलों में वह लंबे समय से वांछित चल रहा था. उस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था.

नफीस का आपराधिक नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ था. वह कई बार जेल जा चुका था और हाल ही में जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से सक्रिय हो गया था. पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. मुठभेड़ के बाद मौके पर पहुंचे एसपी एनपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

