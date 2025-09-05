scorecardresearch
 

मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, गेस्टहाउस से हो रहा था ऑपरेट, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कई कपल

हाल ही में पुलिस ने मथुरा के कृष्णानगर के दो स्पा सेंटरों में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इस कार्रवाई के बाद अब दो गेस्टहाउस में छापा मारकर मौके से कई युवक-युवतियों को हिरासत में लिया गया है.

मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने शहर के दो गेस्टहाउसों में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. अधिकारियों ने बताया कि कई महिलाओं को मुक्त कराया गया और एक संचालक और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया. ये छापे गुरुवार देर शाम कोतवाली और हाईवे थाना क्षेत्रों में मारे गए. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सर्किल ऑफिसर (सीओ) आशना चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई हाल ही में हुए ऐसे ही दो प्रतिष्ठानों से 15 महिलाओं को मुक्त कराने के बाद की गई है. उन्होंने कहा, "पुलिस ऐसे गेस्टहाउसों की पहचान करने की कोशिश कर रही थी जो पैसों के लिए इस तरह की अवैध और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं."

यह भी पढ़ें: नकली ग्राहक, ऑनलाइन सौदा और पुलिस का छापा... नागपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मां-बेटे गिरफ्तार

चौधरी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के सोंख रोड स्थित एक गेस्टहाउस में छापेमारी के दौरान, पांच महिलाएं और एक ग्राहक कथित तौर पर आपत्तिजनक परिस्थितियों में पाए गए. गेस्टहाउस संचालक, जिसकी पहचान दीपक खंडेलवाल के रूप में हुई है, को भी हिरासत में लिया गया है. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी, नशीले इंजेक्शन और देह व्यापार... पालघर में बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

हाईवे थाना क्षेत्र में एक अन्य छापेमारी में, छह महिलाओं को मुक्त कराया गया. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि गेस्टहाउस का मालिक और एक ग्राहक हंगामे के दौरान भागने में सफल रहे. अधिकारियों ने बताया कि परिसर से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है. उन्होंने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की विधिक कार्यवाही जारी है. 

गौरतलब है कि शहर में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. हाल ही में, सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में कृष्णानगर क्षेत्र के दो स्पा सेंटरों में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था. इस कार्रवाई के 10 दिन बाद भी, पुलिस लगातार जांच में जुटी है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक और युवतियों से गहन पूछताछ जारी है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है, और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 



