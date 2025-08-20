scorecardresearch
 

नकली ग्राहक, ऑनलाइन सौदा और पुलिस का छापा... नागपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मां-बेटे गिरफ्तार

Nagpur Sex Racket: महाराष्ट्र के नागपुर के हुडकेश्वर इलाके में क्राइम ब्रांच ने सेक्स रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ किया है. 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि जिस्मफरोशी का पूरा नेटवर्क उन्हीं दोनों के इशारे पर चल रहा था.

नागपुर के हुडकेश्वर इलाके में क्राइम ब्रांच ने बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के नागपुर के हुडकेश्वर इलाके में क्राइम ब्रांच ने बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि जिस्मफरोशी का पूरा नेटवर्क उन्हीं दोनों के इशारे पर चल रहा था. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 143(2)(3) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. 

क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि हुडकेश्वर लेआउट के एक मकान से सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है. सूचना सही निकलने पर पुलिस ने एक नकली ग्राहक तैयार किया. ऑनलाइन बातचीत के जरिए आरोपियों से संपर्क साधा गया. सौदे के तहत एक युवती की डील पक्की हुई और एडवांस में 1000 रुपए लिए गए. जैसे ही रकम आरोपी तक पहुंची, पुलिस ने मकान पर धावा बोलकर मां-बेटे को रंगे हाथ पकड़ लिया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों के नाम सुनीता विकास कांबले और यश विकास कांबले हैं. दोनों ने आरटीओ विभाग का निजी काम करने के नाम पर करीब छह महीने पहले मकान किराए पर लिया था, लेकिन देह व्यापार का धंधा शुरू कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान एक 27 वर्षीय युवती को भी आजाद कराया गया, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है. उसे पैसों का लालच देकर नागपुर लाकर सेक्स रैकेट में धकेल दिया गया.

Nagpur Sex Racket
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच

प्रीमियम ग्राहकों को टारगेट करते थे मां-बेटे

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी केवल प्रीमियम ग्राहकों को ही टारगेट करते थे. ग्राहकों को पहले व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थीं. मनपसंद लड़की चुनने के बाद एडवांस लिया जाता और फिर सौदा पक्का होने पर उसे ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता था. पुलिस ने छापे के दौरान 94 हजार 700 रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की है. इसमें 63 हजार 500 रुपए नकद, 31 हजार के चार मोबाइल फोन शामिल हैं.

14 अगस्त को सैलून पर पुलिस का छापा

पुलिस ने दोनों आरोपियों के चंगुल से छुड़ाई गई युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया है. नागपुर पुलिस आयुक्त ने साफ कहा है कि 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत देह व्यापार के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. बताते चलें कि 14 अगस्त को भी नागपुर पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया था. देह व्यापार का ये धंधा यूनीसेक्स सैलून की आड़ में धड़ल्ले से चल रहा था. 

पॉश इलाके में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट

पुलिस को सूचना मिली थी कि नागपुर के सीताबर्डी इलाके के मंगलम अपार्टमेंट में स्थित 'लुक बुक बाय इनारा यूनिसेक्स सैलून' में जिस्मफरोशी कराई जा रही है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां छापा मारकर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करते हुए पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया था. यहां भी लड़कियों को ज्यादा पैसे देने का झांसा देकर देह व्यापार के दलदल में उतार दिया गया था. 

लेटेस्ट

