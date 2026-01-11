scorecardresearch
 
कड़ाके की ठंड के बाद नोएडा में क्लास 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद

नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और भीषण ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. यह आदेश जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने जारी किया है. यह सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा आदेश. (Photo: Representational)
घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने रविवार को यह आदेश जारी किया. बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह फैसला जिलाधिकारी के निर्देशों के पालन में लिया गया है. यह आदेश 9 जनवरी को जारी किया गया था.

सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा आदेश
यह बंदी नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों पर लागू होगी, जिनमें सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य बोर्डों से जुड़े स्कूल शामिल हैं.

आदेश का पालन करना अनिवार्य
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि सभी संस्थानों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. तय अवधि के दौरान अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस कारण ठिठुरन बनी हुई है. आने वाले चार से पांच दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा. इस सप्ताह बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिन में धूप रहेगी, लेकिन सुबह और शाम ठंड महसूस होती रहेगी.

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार को तापमान में करीब 3 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. तेज धूप निकलने से ठंड में कुछ राहत मिली और कोहरे का प्रभाव भी कम हो गया.

