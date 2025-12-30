सौतेली पिता की हैवानियत, कांस्टेबल मां की 13 साल की मासूम बेटी से किया रेप

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में पिता-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है.एक सौतेले पिता की हैवानियत का कारनामा ऐसा कि किसी की भी रूह कांप जाए. आरोप है कि उसने 13 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया . बच्ची की मां कांस्टेबल है और उसी ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

पांचवीं छात्रा अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहती है. कांस्टेबल मां ने पहली शादी के टूटने के दस वर्ष पूर्व दूसरी शादी की थी. रेप की शिकार हुई बच्ची मां के पहले पति की थी. मां की शादी के बाद कांस्टेबल मां बेटी को लेकर उसे सौतेला पिता के साथ रहती थी. आरोप है कि उसने दो दिन पूर्व बेटी के साथ रेप किया. पुरी घटना के बारे में मां को बताया उसने शनिवार को कोतवाली में तहरीर दी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



वहीं मामले पर क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला द्वारा मामले की सूचना दी गई जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.



