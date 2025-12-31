'शाहरुख खान देश का गद्दार, ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं', मेरठ में बोले BJP नेता संगीत सोम

मेरठ के दौराला क्षेत्र में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला के दौरान भाजपा के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने कई तीखी टिप्पणियां की. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार और देश के भीतर कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को मुद्दा बनाते हुए टिप्पणियां की.

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, जबकि विदेश दौरों और जनकल्याणकारी योजनाओं से देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है.

शाहरुख खान पर गंभीर आरोप

संगीत सोम ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को लगभग साढ़े नौ करोड़ रुपये में खरीदा और इसे देश विरोधी गतिविधि बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश में रहने के हकदार नहीं हैं. सोम ने कहा कि बॉलीवुड और क्रिकेट के माध्यम से राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है.

योगी सरकार और अपराधियों पर टिप्पणी

संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं. उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है. उन्होंने विपक्ष पर ईवीएम और मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाने के आरोप भी लगाए.

जनसमूह और जन्मदिन का जश्न

अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने महिलाओं को कंबल और सूट बांटे, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए. इस अवसर पर जन्मदिन का केक भी काटा गया. उन्होंने कहा कि देश में गद्दारों की कमी नहीं है और भाजपा आगामी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी. इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उनके बयान और कार्यक्रम में भागीदारी को ध्यानपूर्वक सुना.

राजनीतिक संदेश और पर्यावरणीय पहल

संगीत सोम ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था में सुधार से विपक्ष बौखलाया हुआ है. उन्होंने जनता से आग्रह किया कि आगामी चुनाव में सचेत रहें और अपने मत का सही उपयोग करें.

