scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सनातन धर्म या मॉडलिंग, क्या चुनेंगी हर्षा रिछारिया? ट्रोलर्स से तंग आकर लिया ये फैसला

कुंभ 2025 के बाद सुर्खियों में आईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने सनातन धर्म का मार्ग छोड़ने के फैसले को वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि उनका जीवन आजीवन सनातन को समर्पित रहेगा. ट्रोलिंग और मानसिक दबाव से परेशान होकर उन्होंने पहले मॉडलिंग में लौटने की बात कही थी, लेकिन संतों और करीबियों से बातचीत के बाद निर्णय बदला. अब वह सनातन प्रचार के साथ लड़कियों को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग देने पर काम करेंगी.

Advertisement
X
हर्षा रिछारिया ने धर्म का प्रचार छोड़ने का फैसला बदल लिया है. (File Photo: ITG)
हर्षा रिछारिया ने धर्म का प्रचार छोड़ने का फैसला बदल लिया है. (File Photo: ITG)

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया जो कुंभ 2025 में वायरल होने के बाद धर्म प्रचारक की छवि बना चुकी हैं, उन्होंने सनातन धर्म का मार्ग छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है. आजतक से बातचीत में हर्षा ने कहा, 'मैं आजीवन सनातन के लिए काम करूंगी. मेरा जीवन सनातन को समर्पित है.' ट्रोलर्स और विरोधियों से तंग आकर उन्होंने पहले पुराने काम (मॉडलिंग) पर लौटने का फैसला किया था. लेकिन करीबियों और संतों से बात करने के बाद उन्होंने इसे बदल दिया.

बेहद परेशान हो गईं थी हर्षा रिछारिया
हर्षा ने बताया, 'मुझे बेवजह कुछ लोगों ने टारगेट किया. मैं बेहद परेशान हो गई थी, एक साल में तीन से चार बार सुसाइड तक की सोच रही थी, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं.' भावुक होते हुए उन्होंने कहा, 'हमें अपनी गलती भी नहीं पता, फिर भी बिना वजह सवाल खड़े किए जा रहे हैं. मैं चाहती हूं कि वो खुद आकर मेरी गलती बताएं, ताकि मैं समझ सकूं.' हर्षा ने जोर देकर कहा कि उनका जीवन अब लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में लगेगा.

लड़कियों को डिफेंस की ट्रेनिंग देंगी हर्षा रिछारिया
सनातन धर्म के प्रचार के अलावा वे लड़कियों की रक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर काम करेंगी. जब उनसे पूछा गया कि प्रयागराज में चर्चा है कि वे किसी शहर से चुनाव लड़ रही हैं, तो हर्षा ने सहजता से कहा, 'तथास्तु.' मॉडलिंग और सनातन धर्म के बीच तुलना पर उन्होंने कहा कि सनातन की दुनिया में आने में ज्यादा समय लगा. आगे के मिशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 'मैं लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूं और उनका संकल्प लेकर आत्मरक्षा सिखाऊंगी.'

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
हर्षा रिछारिया ने कहा- वे ग्लैमर वर्ल्ड में करेंगी वापसी. (Photo: Screengrab)
ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी करेंगी महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया... जानें क्यों लिया ये फैसला
harsha richhariya video
'मैं सीता नहीं हूं, जो...' हर्षा रिछारिया का वीडियो वायरल, छोड़ी धर्म की राह!
हर्षा रिछारिया- फाइल फोटो
'Hi हर्षा, मुझसे शादी करोगी...' असलम के प्रपोजल का जवाब देकर सुर्खियों में कुंभ वाली वायरल गर्ल 
हर्षा रिछारिया- फाइल फोटो
'हिंदू शेरों को छोड़कर हमें सूअर पसंद आएंगे...?', शादी के प्रपोजल पर हर्षा रिछारिया ने दिया असलम को जवाब
Advertisement

हाल ही में हर्षा ने कहा था कि बीते डेढ़ साल में उन्हें जिस तरह लगातार विरोध, तिरस्कार और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, उसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया है. इसी पीड़ा और हताशा के चलते उन्होंने अब धर्म प्रचार से दूरी बनाते हुए ग्लैमर की दुनिया में वापसी का ऐलान करती हैं.

'मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकती'
हर्षा रिछारिया ने कहा था कि उनका सनातन धर्म से मोहभंग नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने धर्म के खुले प्रचार-प्रसार से खुद को अलग करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कोई तब तक नहीं अपना सकता, जब तक सनातन धर्म उस व्यक्ति को न अपनाए. मैंने धर्म को नहीं अपनाया, धर्म ने मुझे अपनाया है. मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरा जन्म इस धर्म में हुआ. मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं इस धर्म में पैदा हुई.

हर्षा रिछारिया ने भावुक होते हुए कहा था कि धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब धर्म की बात आती है, तो गैर-धर्मों से पहले अपने ही धर्म के लोगों से संघर्ष करना पड़ता है. हमें पहले अपने ही धर्म के लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है, उनके शक दूर करने पड़ते हैं. ऐसे में दूसरों को क्या समझाएं, जब हमारे अपने ही एकजुट नहीं हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement