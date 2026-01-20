scorecardresearch
 
उत्तर प्रदेश: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति होगी कुर्क

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. कोर्ट से उसके घर की कुर्की का वारंट जारी हुआ है, जिसके बाद संपत्ति जब्त की जाएगी. नखासा थाना क्षेत्र स्थित उसके घर पर कार्रवाई होगी. 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से वह फरार है. उसके गैंग के तीन आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं. कोर्ट आदेश न मानने पर उसके खिलाफ अतिरिक्त मुकदमे भी दर्ज हुए हैं.

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क होगी. Photo ITG
उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. कोर्ट से शारिक साठा के घर की कुर्की का वारंट जारी होने के बाद पुलिस अब जल्द ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी. शारिक साठा का घर नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय स्थित पजाया मोहल्ले में बताया गया है.

तीन आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल
24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस और एसआईटी शारिक साठा की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा है. हिंसा में शामिल होने के आरोप में शारिक साठा गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को एसआईटी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

कुछ महीने पहले जारी हुआ था कुर्की का वारंट
बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी का वारंट जारी किया था, इसके बावजूद शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया. कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी ने उसके खिलाफ तीन और मुकदमे भी दर्ज कराए थे.

इस पूरे मामले पर एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि शारिक साठा के घर की कुर्की का वारंट पुलिस को मिल चुका है. टीम गठित कर विधिक प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

    Advertisement