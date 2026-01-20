'प्यार मत करना, किसी को छूट दी तो वही तुम्हें छूट बना देगा...' फेसबुक पर लाइव आकर युवक ने दी जान

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ग्रामीण इलाके से उभरते हुए युवा शायर ने फेसबुक लाइव पर अपने मरने का ऐलान करते हुए जहरीली गोलियां खाकर सुसाइड कर लिया. युवक ने वीडियो में कहा था- दोस्तों, न किसी से भरोसा करो, न किसी से प्यार करो. अपने आप में मस्त रहो, तभी कामयाब रहोगे. न परिवार, न घरवाले, किसी को मत देखो. अगर किसी को छूट दे दी तो वही तुम्हें छूट बनाकर रख देगा.' उसने कहा- 'मेरे इस कदम के पीछे किसी का हाथ नहीं है, न मैं किसी दबाव में हूं और न ही किसी ने मुझे उकसाया है. उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, इसी वजह से मौत को गले लगा रहा है. वीडियो में युवक ने यह भी बताया कि उसे शुरू से ही मौत ज्यादा अजीज है. युवक की हालत बिगड़ने पर परिजन आनन- फानन में अस्पताल लेकर दौड़े लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया.

दरअसल ओबरी गांव का निवासी फिरोज आलम शायरी का काफी शौकीन था और ग्रामीण इलाके से उभरता हुआ शायर था. उसके द्वारा ज्यादातर 'इश्क' की शायरी सुनाई जाती थी और उसके सोशल मीडिया पेज भी शायरी की वीडियो अपलोड किए जाते थे. युवक ने गांव दिल्ली से लौटने के बाद एकाएक फेसबुक लाइव करते हुए वीडियो जारी किया.

वीडियो में में वह भावुक अंदाज में कहता है- 'दोस्तों, न किसी पर भरोसा करो, न किसी से प्यार करो. अपने आप में मस्त रहो, तभी कामयाब रहोगे. न परिवार, न घरवाले, किसी को मत देखो. अगर किसी को छूट दे दी तो वही तुम्हें छूट बनाकर रख देगा.' इन लाइनों को कहते-कहते ही युवक की आंखों से आंसू आने लगते है. जिसके बाद वीडियो में शायर युवक आगे कहता है कि उसके इस कदम के पीछे किसी का हाथ नहीं है, वह न किसी दबाव में है और न ही किसी ने उसे उकसाया है. युवक ने कहा कि वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, इसी वजह से मौत को गले लगा रहा है. उसने बताया कि मुझे शुरू से ही मौत ज्यादा अजीज है और मैं इससे पहले भी तीन बार मरने की कोशिश कर चुका हूं.

जहरीली गोलिया खाने से हालत गंभीर होने पर परिजन उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. जिसके बाद परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्यवाही के युवक का अंतिम संस्कार कर दिया है.



