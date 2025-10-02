scorecardresearch
 

संभल में अवैध मस्जिद पर चल रहा बुलडोजर, तनाव के बीच पुलिस बल की बड़ी तैनाती

संभल के राय बुजुर्ग गांव में अवैध मस्जिद पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है. इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है. पीएसी जवानों के साथ कई थानों का पुलिस बल मौजूद है.

संभल की मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में की जा रही है. पुलिस प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई तालाब पर बनी अवैध मस्जिद के खिलाफ की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

मस्जिद के आस-पास के इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है. कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में ऐलान किया गया कि लोग अपने-अपने घर में रहें और बाहर न निकलें.

अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी के तहत, मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पीएसी जवानों के साथ-साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है.

चार दिन की मोहलत...

संभल के असमोली में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और मैरिज हाल पर बुलडोजर चल रहा है. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जिला प्रशासन से मोहलत मांगी है. प्रशासन ने चार दिन की मोहलत दे दी है. चार दिनों में मस्जिद की इंतजामियां कमेटी मस्जिद को खुद ध्वस्त करेगी. प्रशासन ने दावा किया है कि मैरिज हॉल और मस्जिद ग्राम समाज और तालाब की जमीन को कब्जा कर बनाया गया था.

मैरिज हॉल को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है. मस्जिद को इंतजामिया कमेटी गिराएगी.

पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में ऐलान किया गया है कि सभी लोग अपने-अपने घर में रहें और घरों से बाहर न निकलें. पुलिस के मुताबिक, प्रशासन ने एक दिन पहले गांव के लोगों के साथ बैठक भी की थी.

 
