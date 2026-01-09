पत्नी ने शराब पिलाकर पति को उतारा मौत के घाट, शव को पेड़ से लटकाकर रचा आत्महत्या का ड्रामा

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए प्रेम प्रसंग में की गई साजिशन हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. इस मामले में पत्नी ने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर पहले पति को शराब पिलाई, फिर उसकी हत्या कर दी और शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया. पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

प्रेम प्रसंग में खौफनाक साजिश

यह मामला 2 जनवरी का है, जब संभल जिले के थाना जुनावई क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका मिला था. शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस और FSL टीम की जांच में कई संदिग्ध तथ्य सामने आए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि युवक की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के कारण हुई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कृष्णा विश्नोई ने कई पुलिस टीमें गठित कर जांच शुरू कराई. तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया. जांच में पता चला कि मृतक जनपद एटा का रहने वाला था और उसकी पत्नी का एक युवक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की

पुलिस के अनुसार, पत्नी ने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर पहले पति को शराब पिलाई. नशे की हालत में आने के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को ट्रक में डालकर संभल के जुनावई थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाया गया. आरोपियों की योजना शव को जलाने की थी, लेकिन माचिस न मिलने के कारण वो शव को पेड़ से लटकाकर फरार हो गए, ताकि यह मामला आत्महत्या लगे.

एसपी कृष्ण विश्नोई ने प्रेस वार्ता में हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी, आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सटीक जांच के चलते सच्चाई सामने आ गई. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

इस हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10 हजार रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.



