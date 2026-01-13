scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संभल: IPS केके बिश्नोई से कोर्ट में पूछे गए सवा सौ से ज्यादा सवाल, 6 घंटे तक दर्ज हुए बयान

संभल हिंसा मामले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने चंदौसी जिला अदालत में अपने बयान दर्ज कराए. जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर उनसे करीब छह घंटे तक सवा सौ से अधिक सवाल पूछे गए. इस घटना में एसपी समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. एसपी के बयान क्राइम नंबर 304/2024 से जुड़े मुकदमे में दर्ज किए गए हैं.

Advertisement
X
संभल एपी केके विश्नोई ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए (File Photo ITG)
संभल एपी केके विश्नोई ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए (File Photo ITG)

यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान हुई संभल हिंसा के मामले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अदालत में अपने ब्यान दर्ज कराए है.कोर्ट में एसपी केके बिश्नोई से हिंसा के दौरान के हालातों को लेकर सवा सौ से ज्यादा सवाल पूछे गए और 6 घंटे तक एसपी के ब्यान दर्ज हुए है.

संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के बाद हिन्दुपुरा खेड़ा इलाके में बवाल की जानकारी पर मौके पर पहुंचे एसपी केके बिश्नोई और उनके पीआरओ संजीव कुमार घायल हुए थे जहां एसपी के पैर में छर्रे लगे थे.जबकि संभल हिंसा के दौरान एसपी कृष्ण कुमार और सीओ अनुज चौधरी सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

दरअसल 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान भयंकर हिंसा भड़क गई थी.संभल की जामा मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में और हिंदूपुरा खेड़ा के इलाके में हिंसा हुई थी.इस दौरान उग्र भीड़ ने पथराव,फायरिंग और गाड़ियों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था.जामा मस्जिद के आसपास हिंसा के दौरान ही नखासा थाना इलाके के हिंदुपुरा खेड़ा में भी भयंकर बवाल की सूचना पर हालात नियंत्रण करने के लिए एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे.उसी दौरान एक घर की छत से पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी जिसमें फायरिंग के दौरान एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पैर में छर्रे लगने के कारण घायल हो गए थे और साथ ही एसपी के पीआरओ संजीव कुमार भी घायल हुए थे.जबकि पूरी हिंसा के दौरान एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई,सीओ अनुज चौधरी,डिप्टी कलेक्टर और कई थाना प्रभारी सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे.जिसके बाद एसपी के घायल होने के बाद पीआरओ संजीव कुमार की तहरीर पर नखासा थाना पुलिस ने 150 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी.

सम्बंधित ख़बरें

Bulldozer action continues in several UP cities
UP के संभल में फिर बुलडोजर एक्शन, लरकारी जमीन पर बने दो मकान ढहाए
Bulldozer action in Dalmandi, Varanasi (Photo - ITG)
देवरिया में मजार तो संभल में सरकारी जमीन पर बने मकान ध्वस्त, वाराणसी में भी गरजी मशीनें
dog attack
बच्ची पर टूट पड़े 15-20 आवारा कुत्ते, इतना नोंचा कि मार ही डाला, ले गए मासूम का एक हाथ
यूपी के संभल में आवारा कुत्तों का आंतक (Photo: Reuters)
आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला, हाथ काटकर ले गए
संभल में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला
Advertisement

12 केस हुए थे दर्ज 

संभल हिंसा के मामले में संभल सदर कोतवाली और नखासा थाने में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे जिसमें सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक के बेटे सुहैल इकबाल को नामजद किया गया था जबकि ढाई हजार से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे.जहां अब हिंसा के दौरान एसपी पर फायरिंग से जुड़े मुकदमे क्राइम नंबर 304/2024 में एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई सोमवार को अपने ब्यान दर्ज कराने के लिए चंदौसी स्थित जिला न्यायालय परिसर में एडीजे कोर्ट में पहुंचे.कोर्ट रूम में जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह और आरोपियों के 5 वकील मसूद अली फारूखी,जमाल पाशा, जकी अनवर,कमर हुसैन और आफताब हुसैन मौजूद थे.जिसके बाद एडीजे पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में 24 नवंबर की हिंसा के दौरान के हालात को लेकर एसपी केके बिश्नोई ने अपने बयान दर्ज कराए है.

हर एक-एक जानकारी ली गई

इस दौरान संभल हिंसा के आरोपियों के अधिवक्ताओं ने सवा सौ से ज्यादा सवाल पूछे जिनका सवाब एसपी केके बिश्नोई ने दिया है.इस तरह से कोर्ट में 6 घंटे तक एसपी केके विश्नोई के ब्यान दर्ज होने की प्रक्रिया चली है.इस दौरान एसपी से भीड़ की संख्या,भीड़ के इकट्ठा शुरू होने का समय, भीड़ के आने के रास्ते और हिन्दुपुरा खेड़ा में फायरिंग वाले इलाके से संबंधित सवाल किए गए लेकिन हिंसा के हालात को लेकर एसपी ने काफी बारीकी से जवाब दिए है.वही एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई में अदालत में अपने ब्यान दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है.एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नखासा थाने में दर्ज हिंसा से जुड़े मुकदमे क्राइम नंबर 304/2024 में आज अपने ब्यान दर्ज कराने कोर्ट गए थे.जिसमें 24 नवंबर के दिन के हालात से संबंधित ब्यान दर्ज कराए है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement