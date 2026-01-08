सहारनपुर में रोडवेज कर्मियों की गुंडागर्दी! मामूली टक्कर पर कार सवार बाप–बेटों को डिपो में घसीटकर बेरहमी से पीटा

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से रोडवेज कर्मचारियों की दबंगई का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. थाना फतेहपुर क्षेत्र के छुटमलपुर रोडवेज डिपो में बस की मामूली साइड लगने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया. आरोप है कि रोडवेज कर्मचारियों ने कार सवार पिता और उसके दो बेटों को सरेआम घसीटते हुए डिपो के अंदर ले जाकर गेट बंद कर दिया और फिर लाठी-घूंसे व लातों से बेरहमी से पीटा.

यह पूरी घटना किसी निजी सजा-घर जैसी नजर आई, जहां कानून नहीं बल्कि दबंगई चलती दिखी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और आम लोगों में आक्रोश फैल गया है.

मामूली टक्कर के बाद बढ़ा विवाद

जानकारी के अनुसार, छुटमलपुर निवासी सोनू सैनी अपने बेटों हर्ष सैनी और मुकुल सैनी के साथ पंजाबी मार्केट में खरीदारी के लिए आए थे. शनिदेव मंदिर के पास खड़ी उनकी कार में रोडवेज की बस की हल्की साइड लग गई, जिससे कार को नुकसान पहुंचा. सोनू सैनी ने जब इसका विरोध किया तो बस चालक-परिचालक और अन्य कर्मचारियों से कहासुनी हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि विवाद बढ़ते ही रोडवेज कर्मचारियों ने तीनों को जबरन डिपो के अंदर खींच लिया और गेट बंद कर मारपीट शुरू कर दी. शोर सुनकर बाजार से लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर गेट खोला गया और किसी तरह पीड़ितों को बाहर निकाला गया.

घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती

मारपीट में घायल हुए सोनू सैनी और उनके दोनों बेटों को तुरंत सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया. घटना के बाद इलाके के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई. व्यापारियों का आरोप है कि रोडवेज कर्मचारी आए दिन अतिक्रमण करते हैं और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आते हैं, जिससे आम लोग डरे हुए हैं.

स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे.

पुलिस का पक्ष और कार्रवाई

इस मामले में सीओ बेहट एस.एन. वैभव पांडे ने बताया कि 8 जनवरी को सुबह करीब 9:30 बजे छुटमलपुर रोडवेज डिपो पर एक बस डिपो से बाहर निकलते समय सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई थी. कार सवार द्वारा विरोध करने पर वहां मौजूद रोडवेज कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की.

सूचना मिलते ही थाना फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया. पीड़ितों की तहरीर पर रोडवेज कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

