scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सहारनपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो भाइयों समेत चार युवकों की मौके पर मौत

सहारनपुर जिले के बेहट क्षेत्र में शनिवार शाम एक तेज़ रफ्तार कार नियंत्रण खोकर पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो भाइयों समेत चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. शवों को वाहन काटकर बाहर निकाला गया. युवकों की पहचान मनीष, विजय , जगदीश और सोनू के रूप में की गई है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में चार लोगों की मौत (Photo: Representational image)
सड़क हादसे में चार लोगों की मौत (Photo: Representational image)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो भाइयों समेत चार युवकों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, जिस कार में चारों युवक सवार थे, वह तेज़ रफ्तार में थी और नियंत्रण खोकर एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और सभी की मौके पर ही मौत हो गई.

दो सगे भाइयों समेत चार युवकों की मौके पर मौत
 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबित पुलिस ने बताया कि यह हादसा शनिवार शाम को बेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मां शाकंभरी रोड पर हुआ. सहारनपुर के सिटी एसपी व्योम बिंदल ने बताया कि तेज़ गति से आ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई. टक्कर के बाद वाहन की हालत पूरी तरह खराब हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

यूपी में SIR से कटेंगे वोट... किसे लगेगी ज्यादा चोट? देखें शंखनाद
SIR में कटे नाम, यूपी चुनाव में किसे नफा-किसे नुकसान? देखें दंगल
जिंदल कंपनी के जनरल मैनेजर की मौत (Photo: Screengrab)
दुर्गापुर में भीषण सड़क हादसा, दो की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर
Encounter crimes of Uttar Pradesh's thoko police exposed
फर्जी केस-फिर एनकाउंटर... UP पुलिस पर लगे आरोपों में कितना दम?
राजा भैया के अस्तबल में शामिल हुआ डेढ़ करोड़ का घोड़ा युवराज. (Photo: Screengrab)
राजा भैया के अस्तबल में 'विजयराज' की एंट्री... महाराष्ट्र से आया 1.5 करोड़ का घोड़ा

कार पूरी तरह चकनाचूर, गाड़ी काटकर निकाले गए शव

हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान मनीष (26), विजय (28), जगदीश (27) और सोनू (29) के रूप में की गई है. पुलिस के अनुसार, मनीष और विजय सगे भाई थे और सहारनपुर जिले के चिलकाना इलाके के रहने वाले थे. वहीं, जगदीश गागलहेड़ी का निवासी था और सोनू फतेहपुर क्षेत्र का रहने वाला था.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि चारों युवक शाकंभरी से बेहट की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गई. टक्कर के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों शव वाहन के अंदर फंस गए. स्थिति को देखते हुए पुलिस और बचाव दल को शवों को बाहर निकालने के लिए पावर टूल की मदद से वाहन को काटना पड़ा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement