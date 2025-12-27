सहारनपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो भाइयों समेत चार युवकों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो भाइयों समेत चार युवकों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, जिस कार में चारों युवक सवार थे, वह तेज़ रफ्तार में थी और नियंत्रण खोकर एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और सभी की मौके पर ही मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबित पुलिस ने बताया कि यह हादसा शनिवार शाम को बेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मां शाकंभरी रोड पर हुआ. सहारनपुर के सिटी एसपी व्योम बिंदल ने बताया कि तेज़ गति से आ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई. टक्कर के बाद वाहन की हालत पूरी तरह खराब हो गई.

हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान मनीष (26), विजय (28), जगदीश (27) और सोनू (29) के रूप में की गई है. पुलिस के अनुसार, मनीष और विजय सगे भाई थे और सहारनपुर जिले के चिलकाना इलाके के रहने वाले थे. वहीं, जगदीश गागलहेड़ी का निवासी था और सोनू फतेहपुर क्षेत्र का रहने वाला था.

पुलिस ने बताया कि चारों युवक शाकंभरी से बेहट की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गई. टक्कर के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों शव वाहन के अंदर फंस गए. स्थिति को देखते हुए पुलिस और बचाव दल को शवों को बाहर निकालने के लिए पावर टूल की मदद से वाहन को काटना पड़ा.

