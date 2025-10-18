शादी के खिलाफ थे परिजन, प्रेमी-प्रेमिका ने एक साथ खाया जहर... हुई मौत

सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के कलरी गांव के पास शुक्रवार को एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. दोनों की पहचान सुआखेड़ी गांव निवासी गौरव (26) और काजल (25) के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने रेलवे अंडरपास के नजदीक बंबे पर युवक और युवती को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची थाना सरसावा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया. इसके बाद परिजन उन्हें निजी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस कर रही है मामले की जांच
पुलिस ने मौके से एक बाइक भी बरामद की है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गौरव और काजल के बीच कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि परिजनों या सामाजिक दबाव के चलते दोनों ने यह कदम उठाया. सीओ नकुड़ अशोक कुमार सिसोदिया ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 11:45 बजे थाना सरसावा क्षेत्र में युवक-युवती के नशीला पदार्थ खाकर पड़े होने की सूचना मिली थी.
पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का प्रतीत होता है. पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.
नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)