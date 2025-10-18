scorecardresearch
 

बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा की हत्या... शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने गला रेतकर ले ली जान

बेंगलुरु में एक कॉलेज छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि छात्रा ने शादी से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी.

बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा की गला रेतकर हत्या. (Photo: Representational )
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की शादी से इनकार करने पर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की हत्या के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मुख्य आरोपी विग्नेश (28), जो पीड़िता का पड़ोसी था. उसने गुस्से और हताशा में उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था.

रेलवे ट्रैक के पास की गई थी हत्या

पीड़िता की गला रेतकर हत्या रेलवे ट्रैक के पास की गई थी.  यह घटना 16 अक्टूबर को दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब फार्मेसी की प्रथम वर्ष की छात्रा और स्वतंत्र पाल्या निवासी यामिनी प्रिया कॉलेज से घर लौट रही थी. उसका प्रेमी विग्नेश उसके पास आया और उससे शादी करने का आग्रह किया. जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उस पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

यह भी पढ़ें: मर्डर या हादसा? दिल्ली के नाले में लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो सकी शिनाख्त

पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार आरोपी, जो उनके घर के सामने रहता था और परिवार को जानता था. आरोपी पीड़िता पर बार-बार शादी करने का दबाव बना रहा था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने विग्नेश और उसे कथित तौर पर शरण देने वाले एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. 

पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए दोपहिया वाहन को भी जब्त कर लिया है. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

