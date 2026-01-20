scorecardresearch
 
एक घर, 5 लाशें, सभी के माथे पर लगी गोली... सहारनपुर में पूरा परिवार खत्म, इलाके में सनसनी

Saharanpur News: सहारनपुर में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. अशोक, उनकी पत्नी, मां और दो बेटों के माथे पर गोली लगी थी. मौके से तीन तमंचे मिले हैं. पुलिस को शक है कि अशोक ने सबको मारकर आत्महत्या की है. कर्ज या घरेलू तनाव सहित अन्य पहलुओं पर जांच जारी है.

सहारनपुर में एक घर में मिली पांच लाशें (Photo- ITG)
यूपी के सहारनपुर में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. एक कमरे में अशोक, उनकी पत्नी अंजिता, मां विद्यावती और दो बेटे कार्तिक व देव के शव मिले. सभी के माथे पर गोली लगी हुई थी. कमरे से तीन तमंचे भी बरामद किए गए हैं. अशोक और उनकी पत्नी के शव फर्श पर, जबकि मां और दोनों बच्चे बेड पर पड़े मिले. 

पुलिस को शुरुआती जांच में शक है कि अशोक ने पहले अपनी मां, पत्नी और दोनों बेटों को गोली मारी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं परिवार पर कर्ज, नौकरी से जुड़ा तनाव, घरेलू विवाद या मानसिक दबाव तो नहीं था, जिसकी वजह से यह खौफनाक कदम उठाया गया.

इसी घर में हुआ कांड

सहारनपुर पुलिस इस संभावना को भी खंगाल रही है कि परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो और गुस्से में फायरिंग की गई हो. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम तो नहीं दिया. पुलिस परिवार के किसी से विवाद, लेन-देन या दुश्मनी के बिंदुओं पर भी पड़ताल कर रही है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है.

आपको बता दें कि मृतक अशोक नकुड़ तहसील में अमीन थे और उन्हें अपने पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी. उनका बेटा देव कस्बे के एक निजी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, जबकि कार्तिक नकुड़ के इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ रहा था. पड़ोसियों के अनुसार, परिवार शांत स्वभाव का था और किसी से कोई विवाद नहीं था. सूचना मिलते ही पुलिस अफसर और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, घर को सील कर सभी मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए हैं. मामले की हर एंगल से जांच जारी है.

