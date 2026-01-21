scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद: रेस्टोरेंट में परोसी जा रही थीं थूक वाली रोटियां! वीडियो वायरल होने के बाद कारीगर और मालिक गिरफ्तार

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित देहली-6 चिकन प्वाइंट पर रोटियों पर थूक लगाकर परोसने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कारीगर फैजान और रेस्तरां मालिक अमजद को गिरफ्तार किया. एसीपी कविनगर के अनुसार दोनों के खिलाफ जनस्वास्थ्य और धार्मिक उन्माद फैलाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है. घटना से इलाके में भारी आक्रोश है.

Advertisement
X
कारीगर फैजान और रेस्टोरेंट मालिक अमजद को गिरफ्तार किया गया है. (Photo: Screengrab)
कारीगर फैजान और रेस्टोरेंट मालिक अमजद को गिरफ्तार किया गया है. (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित एक चिकन प्वाइंट पर ग्राहकों को थूक लगाकर रोटियां परोसने का मामला सामने आया है. इस गंभीर आरोप में पुलिस ने रेस्तरां मालिक और कारीगर को गिरफ्तार किया है. इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं लोगों में भारी गुस्सा है.

क्या है पूरा मामला?
गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित देहली-6 चिकन प्वाइंट में रोटी बनाने वाले कारीगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोटियां बनाते समय उन पर थूकता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो 19 जनवरी की रात स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने इस शर्मनाक हरकत को अपनी आंखों से देखा.

वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ गया मामला
वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया. लोगों ने इसे जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की और घटना की लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस से की. वही जानकारी मिलने पर गोविंदपुरम पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर कारीगर फैजान तथा रेस्तरां मालिक अमजद को हिरासत में लिया. दोनों आरोपी हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
wife bites off husband tongue in ghaziabad
आधी रात, बंद कमरा और बीवी की बर्बरता... इस वजह से नाराज पत्नी ने काट दी पति की जुबान
Court
गाजियाबाद में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, 6 साल बाद अपराधी को उम्रकैद
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
Video: टायर पंचर और पलट गया मिनी ट्रक... सड़क पर फैल गईं सैकड़ों मछलियां
6 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या
Advertisement

क्या बोले एसीपी?
एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य से मिली जानकारी के अनुसार प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी आचार्य शिवाकांत पांडेय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने, संक्रमण फैलाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई.
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.

बता दें कि गाजियाबाद में इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी. इसके बावजूद ऐसी घृणित घटनाओं से जहां लोगों में नाराजगी है वही इस तरह के फूड पॉइंट की प्रशासनिक विभागों द्वारा की जा रही निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लगातार हो रही घटनाओं से आम लोगों में रोष है और इस तरह के खाद्य प्रतिष्ठानों की सख्त जांच व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग इलाके के लोगों द्वारा कीजा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement