गाजियाबाद: रेस्टोरेंट में परोसी जा रही थीं थूक वाली रोटियां! वीडियो वायरल होने के बाद कारीगर और मालिक गिरफ्तार

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित एक चिकन प्वाइंट पर ग्राहकों को थूक लगाकर रोटियां परोसने का मामला सामने आया है. इस गंभीर आरोप में पुलिस ने रेस्तरां मालिक और कारीगर को गिरफ्तार किया है. इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं लोगों में भारी गुस्सा है.

क्या है पूरा मामला?

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित देहली-6 चिकन प्वाइंट में रोटी बनाने वाले कारीगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोटियां बनाते समय उन पर थूकता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो 19 जनवरी की रात स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने इस शर्मनाक हरकत को अपनी आंखों से देखा.

वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ गया मामला

वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया. लोगों ने इसे जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की और घटना की लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस से की. वही जानकारी मिलने पर गोविंदपुरम पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर कारीगर फैजान तथा रेस्तरां मालिक अमजद को हिरासत में लिया. दोनों आरोपी हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं.

क्या बोले एसीपी?

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य से मिली जानकारी के अनुसार प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी आचार्य शिवाकांत पांडेय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने, संक्रमण फैलाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई.

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.

बता दें कि गाजियाबाद में इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी. इसके बावजूद ऐसी घृणित घटनाओं से जहां लोगों में नाराजगी है वही इस तरह के फूड पॉइंट की प्रशासनिक विभागों द्वारा की जा रही निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लगातार हो रही घटनाओं से आम लोगों में रोष है और इस तरह के खाद्य प्रतिष्ठानों की सख्त जांच व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग इलाके के लोगों द्वारा कीजा रही है.

