scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुहागरात पर दुल्हन को हुआ पेट दर्द और सुबह गूंजने लगी किलकारियां, पूरा गांव रह गया सन्न

रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में शादी की पहली ही रात दुल्हन ने एक बच्ची को जन्म दे दिया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. महज छह घंटे पहले ही दुल्हन ससुराल पहुंची थी. परिजनों के अनुसार रात में अचानक तबीयत बिगड़ने पर महिला डॉक्टर को बुलाया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष साथ रह रहे हैं और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं.

Advertisement
X
सुहागरात पर दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म. (Photo: Aamir Khan/ITG)
सुहागरात पर दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म. (Photo: Aamir Khan/ITG)

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है. अजीमनगर थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव में शादी के महज कुछ घंटे बाद ही दुल्हन ने एक बच्ची को जन्म दे दिया. सुहागरात से पहले ही किलकारियों की गूंज ने हर किसी को चौंका दिया और यह मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया.

शादी के 6 घंटे बाद घर में गूंजी किलकारियां

जानकारी के अनुसार, कुम्हरिया गांव निवासी युवक रिजवान का रिश्ता बहादुरगंज गांव की युवती से तय हुआ था. दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध था और परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी. कुछ दिनों पहले युवती अजीमनगर थाना क्षेत्र की मुरसैना चौकी भी पहुंची थी और शादी कराने की मांग की थी. इसके बाद पुलिस और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता हुआ और शादी तय कर दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

republic day
रिपब्लिक डे पर लखनऊ में दिखेगी ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भव्य झलक
चोरों ने मंदिर से चोरी की घंटियां व अन्य चीजें, घटना सीसीटीवी में कैद
धर्मांतरण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी इमरान खान गिरफ्तार
माघ मेला विवाद पर शंकराचार्य से केशव मौर्य की संयम की अपील (Photo: ITG)
'विरोध छोड़ें, संगम स्नान करें...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से केशव मौर्य की अपील
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav
'12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ...', CM योगी का अखिलेश पर तंज, सपा प्रमुख ने किया पलटवार

शनिवार शाम दूल्हा कुछ लोगों के साथ बहादुरगंज गांव पहुंचा और परंपरागत तरीके से शादी के बाद दुल्हन को अपने घर ले आया. रात करीब 12 बजे दुल्हन को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने पास की महिला डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने प्राथमिक उपचार किया. रविवार सुबह तड़के घर में नवजात की किलकारियां गूंज उठीं. बाद में पता चला कि दुल्हन ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है.

Advertisement

बच्ची के पिता ने गांव में बांटी मिठाइयां

घटना की खबर फैलते ही गांव में महिलाओं और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई. दूल्हे ने बच्ची को गोद में लेकर मिठाइयां बांटी और खुशी जाहिर की. देखते ही देखते यह मामला आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गया.

अजीमनगर थाना प्रभारी कारण सिंह ने बताया कि मामले की जांच चौकी प्रभारी द्वारा की गई थी. जांच में यह सामने आया कि दोनों के बीच पहले से संबंध थे और युवती गर्भवती थी. फिलहाल दोनों पक्ष साथ रह रहे हैं और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement