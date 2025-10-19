scorecardresearch
 

अयोध्या का 9वां दीपोत्सव बना सबसे भव्य, ध्वस्त हुए पिछले सभी कीर्तिमान, बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

अयोध्या दीपोत्सव के 9वें संस्करण में 26 लाख से अधिक दीये प्रज्ज्वलित हुए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इसके अलावा 2128 अर्चकों ने मां सरयू की सामूहिक आरती करके एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या दीपोत्सव के नाम दर्ज करा दिया.

अयोध्या की इस दिवाली ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. (Photo: PTI)
भगवान राम की नगरी अयोध्या ने रविवार को छोटी दिवाली के मौके पर मिट्टी के दीयों की जगमगाहट के साथ एक बार फिर इतिहास रच दिया. इस पावन अवसर पर अयोध्या का सरयू तट 26 लाख से अधिक दीयों से रोशन हुआ और रामनगरी ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए. 

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोनों विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र सौंपा. पहला रिकॉर्ड- उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दीपोत्सव में एकसाथ 26,17,215 मिट्टी के दीये प्रज्ज्वलित करने का बना. दूसरा रिकॉर्ड- एकसाथ 2128 अर्चकों द्वारा मां सरयू की महाआरती करने का बना. 

Drone View of Deepotsav Celebration in Ayodhya
अयोध्या में दिवाली की पूर्व संध्या पर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव समारोह का ड्रोन व्यू. (Photo: PTI) 

इस दृश्य ने न केवल अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भव्यता से दुनिया को परिचित कराया, बल्कि भगवान राम के प्रति लोगों की अटूट आस्था को भी दर्शाया. इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए स्थानीय निवासियों, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 32 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और जिला प्रशासन ने मिलकर दिन-रात मेहनत की. 

दीयों को व्यवस्थित करने से लेकर उनकी रोशनी को बनाए रखने तक, हर कदम पर सामूहिक प्रयास की शक्ति देखने को मिली. दीयों की मनोरम रोशनी और रामायण थीम पर आधारित लेजर एंड लाइट शो के अलौकिक कर देने वाले दृश्य ने वहां उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया. सरयू तट पर जलते दीयों की लंबी श्रृंखला देखकर लगा मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि दीपोत्सव न केवल अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व में प्रचारित करता है, बल्कि यह भारत की एकता और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है. उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया. बता दें कि 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत थी. यह दीपोत्सव का 9वां संस्करण था.

वो गोलियां चलवाते थे, हम दीप जला रहे: CM योगी

अयोध्या दीपोत्सव के अवसर पर श्रीराम राज्याभिषेक समारोह के दौरान रामकथा पार्क में बोलते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दीपक केवल दीपक नहीं हैं; ये 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था की विजय के प्रतीक भी हैं. ये दीपक इस बात के प्रतीक हैं कि उन 500 वर्षों में हमें किस प्रकार का अपमान सहना पड़ा और हमारे पूर्वजों को किस प्रकार के संघर्ष करने पड़े. उस समय भगवान श्री राम एक तंबू में विराजमान थे और अब, जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण मनाया जा रहा है, भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं.

उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, 'जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मे नहीं आते हैं. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर ना बने इसके लिए अधिवक्ता खड़े किए. उन्होंने गोली चलाई, हम दीप जला रहे हैं. उन्होंने अयोध्या को फैजाबाद बनाया था, हमने फिर से अयोध्या बना दिया.' सीएम योगी ने कहा, 'हर दीप हमें याद दिलाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता. सत्य की नियति होती है विजयी होने की. विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म लगातार 500 वर्षों तक संघर्ष करता रहा. उन संघर्षों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ.'

