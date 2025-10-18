scorecardresearch
 

Feedback

UP: गहरी नींद में था युवक, तभी कोई काट ले गया प्राइवेट... आंख खुली तो छटपटाने लगा

प्रयागराज जिले में एक युवक अपने घर में सो रहा था, तभी कोई उसका प्राइवेट पार्ट काट ले गया. इस वारदात को किसने अंजाम दिया, अभी इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

Advertisement
X
प्रयागराज के युवक का किसी ने सोते समय प्राइवेट पार्ट काट दिया. (Photo: Representational )
प्रयागराज के युवक का किसी ने सोते समय प्राइवेट पार्ट काट दिया. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि युवक घर में सो रहा था, तभी कोई उसका निजी अंग काटकर फरार हो गया. जब युवक कि आंख खुली तो वहां कोई नहीं था. हालत खराब होने पर खून से लथपथ हालत में कराहते वह अपने भाई के कमरे में पहुंचा. जिसके बाद वह तुरंत बेहोश भी हो गया. सोते वक्त हुई इस अजीबोगरीब घटना से परिवार वाले और गांव वाले अचंभित हैं. फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

दरअसल, ये पूरा मामला मऊआइमा थाना इलाके का है. जहां 20 साल का युवक अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था और किसी ने उसके निजी अंग को चाकू से काट दिया. लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन आरोपी कौन थे इसका पता नहीं चल पाया है. 

यह भी पढ़ें: 'हाथ पकड़कर नसें दबाईं, वैद्य बोला- तुम्हारा प्राइवेट पार्ट भी चेक करना है,' इलाज के बहाने युवती से रेप, BJP प्रदेश अध्यक्ष का भाई निकला आरोपी

सम्बंधित ख़बरें

man seen molesting women
महिलाओं को अश्लील इशारे, दिखा रहा था प्राइवेट पार्ट...,VIDEO सामने आया तो हुआ गिरफ्तार 
घायल युवक ने बताई थी हमले की झूठी कहानी.(Photo: Representational/Pixabay)
खुद ब्लेड से काट लिया अपना प्राइवेट पार्ट, पुलिस से बोला- बदमाशों ने हमला किया है 
Boy sitting
प्रेमिका के नाबालिग बेटे से की अश्लील हरकत, फिर करा दिया प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन 
Boy Using Lipstic
खुद को लड़की मान UPSC स्टूडेंट ने प्राइवेट पार्ट काटा, क्या है जेंडर डिस्फोरिया की सच्चाई? 
मृतक प्रेमी-प्रेमिका. (File Photo: Rahul Kumar/ITG)
शादी के खिलाफ थे परिजन, प्रेमी-प्रेमिका ने एक साथ खाया जहर... हुई मौत 

प्राइवेट पार्ट किसने काटा, अभी तक नहीं चल पाया है पता

इसके बाद मऊआइमा थाना पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच पड़ताल की. लेकिन पुलिस भी आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है. परिजनों के मुताबिक अभी युवक की शादी नहीं हुई थी और वो पांच भाई व दो बहनों में सबसे छोटा था. वह अलग कमरे में सोता था. उसका प्राइवेट पार्ट किसने काटा, अभी तक नहीं पता चल पाया है.

Advertisement

फिलहाल परिजनों ने पीड़ित युवक को शहर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं इस अजीबोगरीब घटना को लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement