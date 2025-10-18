UP: गहरी नींद में था युवक, तभी कोई काट ले गया प्राइवेट... आंख खुली तो छटपटाने लगा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि युवक घर में सो रहा था, तभी कोई उसका निजी अंग काटकर फरार हो गया. जब युवक कि आंख खुली तो वहां कोई नहीं था. हालत खराब होने पर खून से लथपथ हालत में कराहते वह अपने भाई के कमरे में पहुंचा. जिसके बाद वह तुरंत बेहोश भी हो गया. सोते वक्त हुई इस अजीबोगरीब घटना से परिवार वाले और गांव वाले अचंभित हैं. फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

दरअसल, ये पूरा मामला मऊआइमा थाना इलाके का है. जहां 20 साल का युवक अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था और किसी ने उसके निजी अंग को चाकू से काट दिया. लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन आरोपी कौन थे इसका पता नहीं चल पाया है.

प्राइवेट पार्ट किसने काटा, अभी तक नहीं चल पाया है पता

इसके बाद मऊआइमा थाना पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच पड़ताल की. लेकिन पुलिस भी आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है. परिजनों के मुताबिक अभी युवक की शादी नहीं हुई थी और वो पांच भाई व दो बहनों में सबसे छोटा था. वह अलग कमरे में सोता था. उसका प्राइवेट पार्ट किसने काटा, अभी तक नहीं पता चल पाया है.

फिलहाल परिजनों ने पीड़ित युवक को शहर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं इस अजीबोगरीब घटना को लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है.

