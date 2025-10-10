scorecardresearch
 

'हाथ पकड़कर नसें दबाईं, वैद्य बोला- तुम्हारा प्राइवेट पार्ट भी चेक करना है,' इलाज के बहाने युवती से रेप, BJP प्रदेश अध्यक्ष का भाई निकला आरोपी

FIR में आरोप है कि वैद्य रामकुमार बिंदल ने युवती से बीमारी के बारे में पूछा और उसे 100% ठीक करने का आश्वासन दिया. इस दौरान आरोपी ने नसें दबाने और यौन समस्याओं के बारे में पूछना शुरू किया.

देशी इलाज के बहाने युवती से दुराचार का आरोप.(Photo:ITG)
हिमाचल BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल को सोलन पुलिस ने बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया है. सोलन के एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर रही है.

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि सोलन महिला थाना में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि वह लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी और वैज्ञानिक चिकित्सा से इलाज के बावजूद उसे राहत नहीं मिली. इसके चलते वह 7 अक्टूबर को सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास एक वैद्य के पास पहुंची. वहां एक व्यक्ति बैठा था, जिसने उससे उसका पता पूछा और फिर जांच के लिए बिठा लिया. इसके बाद उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर नसें दबानी शुरू कीं और उसकी यौन समस्याओं के बारे में सवाल पूछने लगा.

पीड़िता ने अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से बताया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उसे 100% ठीक करने का आश्वासन दिया और एक किताब भी दिखाई. फिर उसने जांच के नाम पर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू की.

जांच के दौरान उसने कहा कि प्राइवेट पार्ट की भी जांच करनी है, जिसे पीड़िता ने मना किया. फिर भी आरोपी ने जांच के बहाने उसके साथ गलत हरकत की.

पीड़िता उसे धक्का देकर वहां से निकली और महिला थाना सोलन में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण एसएफएसएल टीम कर रही है. 

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी रामकुमार बिंदल निवासी सोलन को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. मामले की जांच जारी है.

