हवा में लड़खड़ाया, फिर सीधे तलाब में समा गया विमान... प्रयागराज हादसे का LIVE VIDEO

प्रयागराज में वायुसेना का माइक्रोलाइट ट्रेनी विमान तकनीकी खराबी के बाद तालाब में क्रैश हो गया. हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान लहराकर पानी में गिरता दिखा. दोनों पायलटों ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला.

एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश (Photo- Screengrab)
यूपी के प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया. क्रैश होने के बाद ये विमान एक तालाब में जा गिरा. हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे विमान लहराते हुए नीचे की ओर गिर रहा है और चंद सेकेंड में ये तालाब में समा जाता है. इस दौरान स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय दिया और पायलट को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला.

आपको बता दें कि प्रयागराज में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे भारतीय वायुसेना का एक माइक्रोलाइट ट्रेनी विमान जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बमरौली वायुसेना स्टेशन से नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर निकले इस विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. विमान का संतुलन बिगड़ने पर दोनों पायलटों ने इमरजेंसी पैराशूट से छलांग लगा दी, जबकि विमान सीधे जलकुंभी से भरे तालाब में जा गिरा. 

स्थानीय लोगों और मछुआरों की मदद से पायलटों को सुरक्षित निकाला गया.  सूत्रों के मुताबिक, वायुसेना ने हादसे की वजह जानने के लिए 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' के आदेश जारी किए हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

बताया जा रहा है कि विमान के तालाब में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं उठने लगा, जिससे आसपास की रिहायशी कॉलोनियों में अफरा-तफरी मच गई. माघ मेला क्षेत्र से मात्र 3 किमी दूर हुए इस हादसे ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, विमान हवा में लड़खड़ाता हुआ सीधे पानी में समा गया.

हादसे के बाद तालाब के दलदली इलाके में गिरे पायलटों को स्थानीय मछुआरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी. तालाब में घनी जलकुंभी होने के कारण मलबे तक पहुंचने में टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. फिलहाल दोनों पायलट सुरक्षित हैं और अस्पताल में भर्ती कराये गए हैं.

