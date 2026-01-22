scorecardresearch
 
भीड़ में धक्का, फिर गहनों के गायब होने का एहसास... माघ मेले में महिला जज से सोने की चेन और लॉकेट चोरी

प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन वरिष्ठ सिविल जज दीक्षा तनेजा से सोने की चेन और लॉकेट चोरी हो गया. घटना के समय भीड़ में दो से तीन अज्ञात महिलाओं ने जज को धक्का देकर गहने चोरी किए. चेन का वजन 20 ग्राम और लॉकेट 5 ग्राम था. पुलिस ने FIR दर्ज कर CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है.

चेन का वजन 20 ग्राम और लॉकेट 5 ग्राम था.(Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक महिला जज से सोने की चेन और लॉकेट चोरी होने का मामला सामने आया है. यह घटना 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन की बताई जा रही है, जब महिला जज स्नान के लिए जा रही थीं. पुलिस के अनुसार, चोरी गई चेन और लॉकेट का कुल वजन करीब 25 ग्राम है.

पीड़िता की पहचान दीक्षा तनेजा के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में वरिष्ठ सिविल जज के पद पर तैनात हैं. वह प्रयागराज अपने ससुराल वालों से मिलने आई थीं, जो माघ मेले में कल्पवास कर रहे हैं.

भीड़ में धक्का, फिर गहनों के गायब होने का एहसास

दीक्षा तनेजा ने दारागंज थाने में दी गई लिखित शिकायत में बताया कि मौनी अमावस्या के दिन वह स्नान के लिए जा रही थीं. इसी दौरान भीड़ में मौजूद दो से तीन महिलाओं ने उन्हें बार-बार धक्का दिया.

धक्का मुक्की के बीच उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई. जब उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया तो सोने की चेन और लॉकेट गायब मिले. इसके साथ ही उन्होंने अपनी गर्दन पर एक हल्का कट का निशान भी देखा.

20 ग्राम की चेन, 5 ग्राम का लॉकेट चोरी

शिकायत के मुताबिक, चोरी हुई सोने की चेन का वजन करीब 20 ग्राम था, जबकि लॉकेट का वजन लगभग 5 ग्राम बताया गया है. घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. मेले में भारी भीड़ होने के कारण चोरों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

अज्ञात महिलाओं पर केस, CCTV खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दो से तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत चोरी का मुकदमा दर्ज किया है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ रही है और जल्द ही मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

