प्रयागराज: पहले डिवाइडर पर चढ़ी, फिर मौत बनकर दौड़ी Jaguar कार... CCTV में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

यूपी के प्रयागराज में हुए जैगुआर हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कार पहले डिवाइडर पर चढ़ी, फिर मौत बनकर सड़क पर दौड़ी. CCTV फुटेज में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर कैद हो गया.

इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन घायल हुए थे. आरोपी कार चालक रचित मध्यान एक बड़े कारोबारी का बेटा है, जिसे घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र का है.

दरअसल, प्रयागराज में दिवाली से एक दिन पहले राजरूपपुर में तेज रफ्तार जगुआर कार मौत बनकर दौड़ी और कई लोगों को रौंद डाला. अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे तेज रफ्तार जगुआर कार पहले डिवाइडर पर चढ़ रही है, इसके बाद खड़े बाइक सवार एक युवक को भी टक्कर मारी.

इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बाइक पर बैठा युवक टक्कर लगने के बाद छटक कर दूर जा गिरा. वहीं, इस हादसे में राहगीर इलेक्ट्रीशियन 55 वर्षीय प्रदीप पटेल की मौत हो गई थी.

तेज रफ्तार जगुआर कार ने दो कार, दो बाइक और एक स्कूटी को भी टक्कर मारी थी. हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए थे और कार चालक रचित मध्यान भी घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया था.

आरोपी रचित मध्यान शहर के प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी 'कामधेनु स्वीट्स' के परिवार से है. हादसे के बाद घायल रचित को लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रयागराज पुलिस ने उसे लखनऊ में अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने रचित मध्यान को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने मंगलवार रात 10:40 बजे पेश किया था. कोर्ट ने आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया.

