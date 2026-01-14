UP: मेडिकल कॉलेज में तैनात हेल्थ वर्कर ने की खुदकुशी, सिर में गोली मारकर खुद को उड़ाया

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बुधवार को एक मेडिकल कॉलेज में तैनात 32 साल के एक हेल्थ वर्कर ने अपने घर पर सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. सर्कल ऑफिसर (सिटी) प्रशांत राज ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात को कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन इलाके के फुलवरिया त्रिपुरारी नगर में हुई.

मृतक की पहचान अतुल पांडे के रूप में हुई है, जो फतनपुर पुलिस स्टेशन इलाके के नारायणपुर कला का रहने वाला था और मेडिकल कॉलेज के ICU वार्ड में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करता था. पुलिस ने बताया कि पांडे ने खुद को गोली मारने के लिए देसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया. गोली चलने की आवाज़ सुनकर परिवार वाले कमरे में पहुंचे और उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अधिकारी ने बताया कि हथियार मौके से बरामद कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं, इस घटना से पड़ोसियों में दहशत है. पड़ोसियों ने बताया कि अतुल पांडे ने अपने सिर में गोली मार ली. जिससे उनकी मौत हो गई.

घर में गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी जब पहुंचे तो देखा वे मृत पड़े थे. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस पहुंची और जांच कर रही है.

