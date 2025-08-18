scorecardresearch
 

Feedback

'साजिश थी मेरी दूसरी शादी, तलाक के लिए दी है अर्जी...', खुद पर उठे सवाल तो पूजा पाल ने खोले कई राज

विधायक पूजा पाल ने अपने जीवन से जुड़े कई खुलासे किए हैं. उन्होंने साफ किया कि राजू पाल की हत्या के बाद उनकी दूसरी शादी महज एक पारिवारिक फैसला नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ रची गई एक सुनियोजित साजिश थी. पूजा पाल का कहना है कि इस साजिश में उनके अपने कुछ पारिवारिक रिश्तेदार शामिल थे. इस षड्यंत्र का जब अहसास हुआ तो कोर्ट में जाकर अलगाव की अर्जी दायर कर दी.

Advertisement
X
विधायक पूजा पाल (Photo: Facebook/@vidhayak.Poojapal)
विधायक पूजा पाल (Photo: Facebook/@vidhayak.Poojapal)

समाजवादी पार्टी से हाल ही में निष्कासित होने और सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद विधायक पूजा पाल ने अपने जीवन से जुड़े कई खुलासे किए हैं. उन्होंने साफ किया कि राजू पाल की हत्या के बाद उनकी दूसरी शादी महज एक पारिवारिक फैसला नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ रची गई एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी. पूजा पाल का कहना है कि इस साजिश में उनके अपने कुछ पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ-साथ अतीक अहमद भी शामिल था. उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का अहसास हुआ तो उन्होंने जांच-पड़ताल की. हर बात सच निकली. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने विवाह से अलगाव की अर्जी दायर कर दी.

2017 की हार के बाद रचा गया खेल

सम्बंधित ख़बरें

बाढ़ के चलते भागलपुर यूनिवर्सिटी में घुसा पानी. (Photo: Screengrab)
बारिश के चलते UP-बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचा पानी 
prayagraj encounter
प्रयागराज में कुख्यात माफिया का एनकाउंटर 
वांछित माफिया को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
कुख्यात माफिया छोटू सिंह का एनकाउंटर... AK-47 से पुलिस पर की फायरिंग, फिर STF की गोली से हुआ ढेर 
Prayagraj news
प्रयागराज की सड़कों पर चल रही नाव 
prayagraj ganga river flood situation
Prayagraj Flood 2025: सड़कों पर नाव, राहत कार्य जारी 

पूजा पाल ने इन बातों का खुलासा तब किया है कि जब सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी करने को लेकर लोगों तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग है जो हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिपण्णी करते है लिखते रहते हैं और अगर लिखते भी हैं. पूजा पाल ने बताया कि साल 2017 में जब वह चुनाव हार गईं, तभी उनके खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हो गई. अतीक अहमद और उनके कुछ रिश्तेदारों को लगा कि पूजा पाल अब हाशिये पर चली गई हैं और यही मौका है उन्हें हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करने का. एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मेरे ही परिवार के कुछ लोग विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे. अतीक अहमद भी यही चाहता था कि मैं पीछे हट जाऊं. योजना ये बनी कि मुझे दूसरी शादी में उलझा दिया जाए, ताकि मैं राजू पाल का मुकदमा न लड़ सकूं और मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाए.

Advertisement

दूसरी शादी भी एक षड्यंत्र

पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उनके ही भाइयों और रिश्तेदारों ने उन्हें विवाह करने के लिए तैयार किया. शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है. लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पर्दाफाश हो गया. उन्होंने बताया कि विवाह के बाद मैंने खुद सुना कि यही लोग बैठकर कह रहे थे कि अब अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाएगा. उन्हें लगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए अब मैं डगमगा जाऊंगी. लेकिन मैं अपने इरादे से ज़रा भी नहीं डिगी. पूजा पाल का कहना है कि उनके रिश्तेदारों ने सोचा कि शादी के बाद उनका रास्ता साफ हो जाएगा, पूजा पाल राजनीति से गायब हो जाएंगी और अतीक अहमद के मामले खुद-ब-खुद ठंडे पड़ जाएंगे.

सच सामने आने पर उठाया बड़ा कदम

उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का अहसास हुआ तो उन्होंने जांच-पड़ताल की. हर बात सच निकली. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने विवाह से अलगाव की अर्जी दायर कर दी. उन्होंने बताया कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं चुप रही तो मेरे साथ-साथ राजू पाल के लिए न्याय की लड़ाई भी दांव पर लग जाएगी.

Advertisement

मेरी छवि को जानबूझकर धूमिल किया जा रहा है

पूजा पाल ने कहा कि विधानसभा में जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तब से उनके खिलाफ एक नया अभियान शुरू हो गया. उनके निजी जीवन को बार-बार उछालकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनता आज भी मेरे साथ है. प्रयागराज और चायल की जनता मेरे दुख, तकलीफ और संघर्ष को जानती है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग डरते हैं और मेरे खिलाफ चालें चलते रहते हैं.

योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और निष्कासन

16 अगस्त को पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर मुलाकात की. अगले दिन, 17 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी से जुड़ा यह खुलासा किया. इससे पहले 14 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था.

सदन में की थी सीएम योगी की तारीफ

विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर हुई 24 घंटे की चर्चा के दौरान पूजा पाल ने सदन में योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि सबको पता है कि मेरे पति की हत्या कैसे और किसने की थी. ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री ने मेरी बात सुनी और न्याय दिलाया. इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं. मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने खत्म करने का काम किया और मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस रवैये का समर्थन करती हूं.

Advertisement

पहले भी रही हैं विवादों में

यह पहला मौका नहीं है जब पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हों. राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी. इसके अलावा, फूलपुर उपचुनाव के दौरान भी वह भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में वोट मांगती नजर आई थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement