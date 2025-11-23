रोड शो, वंचित समाज से संवाद...राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए PM मोदी का कार्यक्रम फाइनल

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण महोत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की मुख्य शिखर पर विशेष केसरिया ध्वज फहराएंगे. यह ध्वज अहमदाबाद में रहने वाले ध्वज-शिल्पकार भरत मेवाड़ा द्वारा तैयार किया गया है, जिन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विशेष रूप से यह जिम्मा सौंपा था.

11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा यह ध्वज सिल्क के कपड़े में बना है और इसका वजन 4 किलो है. ध्वज पर सूर्य, ‘ॐ’ और कोविदार के वृक्ष के शुभ चिन्ह बनाए गए हैं. यह ध्वज मंदिर के उसी 42 फीट ऊंचे और 5100 किलो वजनी ध्वजदंड पर लहराएगा, जिसे भी भरत मेवाड़ा ने ही तैयार किया था.

प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा सामाजिक समावेशन पर केंद्रित होगा. पूर्वी यूपी के लगभग 7000 लोगों को विशेष आमंत्रण भेजा गया है, जिनमें वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के प्रमुख शामिल हैं. अवध क्षेत्र के 13 जिलों से 1089 विशेष अतिथियों को बुलाया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे कई समाज के प्रतिनिधि

इनमें कहार, बारी, बक्सोर, नाई, कुम्हार, गड़ेरिया, लोधी, यादव, माली, धोबी, लोहार, तमोली, पासी, वाल्मीकि, रविदास, बहेलिया, कसौधन, नट, कुर्मी, सिख और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि तक रोड शो करेंगे. 25 नवंबर को PM मोदी अयोध्या में रहेंगे, जबकि RSS प्रमुख मोहन भागवत एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे.

ध्वज तैयार करने वाले भरत मेवाड़ा क्या बोले?

ध्वज तैयार करने वाले भरत मेवाड़ा ने बताया कि ट्रस्ट की डिजाइन के अनुसार मुख्य ध्वज के साथ-साथ परिसर के अन्य छह मंदिरों के लिए भी अलग-अलग ध्वज बनाए गए हैं. उन्होंने बताया, "यह हमारा सौभाग्य है कि पहले ध्वजदंड और अब ध्वज बनाने का अवसर मिला. इसी ध्वज का एक प्रोटोटाइप अहमदाबाद में रखा गया है." मेवाड़ा को मंदिर ट्रस्ट ने ध्वज-पूजन के लिए भी आमंत्रित किया है. वे पहले भी राम मंदिर के लिए घंटे, दानपेटी और अखंड दीप जैसी कई चीजें तैयार कर चुके हैं.

